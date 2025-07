Denuncian presión del Gobierno para entregar Sitio de Memoria a municipio UDI

El Sitio de Memoria El Morro, ubicado en Talcahuano (Región del Bío bío), ha sido gestionado de hecho desde el año 2016 por la Corporación Bautista van Schouwen Vasey, organización vinculada a la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica. En agosto de 2023, la entidad obtuvo una concesión temporal del recinto, excluyendo el espacio que había sido ocupado ilegalmente en abril de 2022.

Durante años, la Municipalidad de Talcahuano tuvo la concesión del lugar, el cual permaneció en total abandono, sin actividades ni resguardo patrimonial, según denuncian desde la organización.

Compromisos firmados y luego ignorados

En 2023, la Corporación firmó un documento de acuerdo con autoridades regionales de Gobierno, en el que se comprometían formalmente a restituir el terreno una vez recuperado, y a dar curso a una serie de compromisos administrativos pendientes. El sitio fue recuperado en mayo de 2025, sin embargo, las autoridades decidieron proponer una nueva concesión del espacio —esta vez al municipio de Talcahuano, liderado por el alcalde Henry Campos (UDI)—, desconociendo el acuerdo firmado de puño y letra.

La organización ha presentado diversas gestiones para exigir que se cumpla el compromiso suscrito, sin obtener respuestas formales ni avances concretos por parte del Gobierno.

La Corporación Bautista van Schouwen Vasey acusó a autoridades de Gobierno de incumplir acuerdos firmados y presionar para entregar el Sitio de Memoria El Morro al municipio de Talcahuano, el mismo que mantuvo el recinto en abandono durante años.

Presiones, exclusión y violencia institucional

Desde la recuperación del terreno, la Corporación acusa haber sido blanco de presiones y de lo que denominan una “violencia administrativa”, que incluyó la negativa a entregar las llaves del portón de acceso al recinto, impidiendo el desarrollo de actividades de memoria ya programadas.

Además, denuncian que su solicitud formal de concesión a largo plazo, ingresada en 2022, ha sido dilatada sin explicación clara, siendo utilizada —según afirman— como un mecanismo de coerción para imponer la presencia formal del municipio.

El llamado a la red de organizaciones de memoria

La Corporación Bautista van Schouwen Vasey finalizó su declaración alertando a otras organizaciones de derechos humanos, a la Red de Sitios de Memoria y a instituciones que gestionan espacios similares, a estar atentas a lo que definen como una operación para despojar a una organización legítima de su labor histórica en el Sitio de Memoria El Morro.

Reafirman que no aceptarán la imposición de autoridades que desconocen el valor simbólico del sitio ni su trayectoria, y hacen un llamado a defender la memoria frente a la injerencia política.

Declaración íntegra de la Corporación:

Declaración pública

La Corporación Mutual Bautista van Schouwen Vasey, de Concepción, manifiesta su preocupación por la incierta condición que afecta al Monumento Histórico y Sitio de Memoria El Morro de Talcahuano, recinto en el que hemos realizado una trascendente labor desde el año 2010 en adelante, en donde hemos ejercido la gestión de hecho desde el año 2016 y del que tenemos una concesión temporal desde el año 2023.

En semanas recientes hemos visto que desde el Gobierno han otorgado reconocimiento y concesión de diversos sitios de memoria, e igualmente han anunciado importantes medidas respecto de otros Sitios de Memoria, cuestión que saludamos y nos alegra por las organizaciones sociales y de derechos humanos que han bregado largamente por obtener tales avances.

No obstante lo anterior, y al mismo tiempo, las autoridades de Gobierno se muestran reacias a restituir al Sitio de Memoria El Morro de Talcahuano los terrenos que habían sido invadidos por ocupantes ilegales en abril del año 2022.

El contexto

En agosto de 2023 accedimos a la concesión del Sitio de Memoria, con la excepción del espacio objeto de ocupación ilegal, el que quedó «circunstancialmente» en poder del Ministerio de Bienes Nacionales con la finalidad de agilizar las gestiones para la restitución administrativa del terreno.

En tal sentido, en la fecha mencionada, convenimos un «Documento de Acuerdo» con diversas autoridades regionales de Gobierno las que se comprometieron, bajo la relevancia del cargo que ostentaban, además de sus nombres y sus firmas, a restituir al Sitio de Memoria los terrenos ocupados una vez que éstos fuesen recuperados, y junto con ello, cumplir con una serie de condiciones y compromisos que debían ser asumidos y resueltos por las instancias gubernamentales implicadas.

A comienzos del pasado mes de mayo del presente año, se logró la desocupación del terreno invadido y la restitución administrativa del mismo. Sin embargo, de inmediato las autoridades regionales de Gobierno, encabezadas por la Seremía de Bienes Nacionales de la región del Bio Bio, formularon su idea de entregar en concesión a la Municipalidad de Talcahuano los terrenos recuperados, ignorando con esta acción los compromisos suscritos con antelación.

Pese a nuestra exigencia de que se respeten los compromisos adquiridos por las autoridades regionales de Gobierno, pese a que hemos realizado diversas gestiones ante las autoridades atingentes tanto a nivel regional como nacional, éstas se niegan a reconocer esos acuerdos e intentan imponer la presencia formal del municipio en la tuición del Sitio y Monumento mediante una concesión indebida. Tanto más indebida, si tenemos en consideración que la Municipalidad de Talcahuano tuvo la concesión de todo el predio de El Morro durante años, periodo el cual, el recinto histórico estuvo en total abandono y descuido.

A partir del momento en que se recupera el terreno ocupado, nuestra Corporación ha sido objeto de presiones y maniobras tendientes a imponer la presencia del Municipio en el Sitio de Memoria, incurriendo en un incremento de la habitual violencia administrativa de que hemos sido objeto por parte de las mencionadas autoridades en relación al Sitio de Memoria el Morro. Esta violencia ha llegado al extremo de no otorgarnos las llaves del portón de acceso, impidiendo que podamos realizar labores y

actividades programadas por nuestra organización.

Nos parece inaceptable que las autoridades de Gobierno se resistan a respetar los compromisos asumidos para con nuestra Corporación, por lo demás adquiridos y ratificados de puño y letra con sus propias firmas, e intenten forzar una situación que no corresponde con las características y condiciones de un Sitio de Memoria.

Más inaceptable aún, es el hecho de que nuestra solicitud de concesión de largo plazo del Sitio de Memoria, ingresada ésta a mediados del año 2022, sea objeto de una dilación que implica que aún no tenemos respuesta oficial. A meses del término del mandato de las actuales autoridades se permiten dilatar una respuesta, ignorar nuestros reclamos y utilizar nuestra solicitud como factor de coerción administrativa para imponer sus intenciones.

Concluimos esta declaración, alertando a las Organizaciones de Derechos Humanos, a la Red de Sitios de Memoria y a las Organizaciones que gestionan espacios de memoria a tener presente esta situación que estamos viviendo en el Sitio de Memoria el Morro y que no estamos dispuestos a aceptar.

Corporación Mutual Bautista van Schouwen Vasey