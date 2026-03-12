Kast asumió y la calle habló: protestas se extendieron por Santiago y regiones

El inicio del nuevo gobierno estuvo acompañado por movilizaciones sociales en distintos puntos del país. Durante la jornada de cambio de mando presidencial se registraron protestas, concentraciones y manifestaciones estudiantiles que marcaron el debut político del nuevo mandatario y dejaron en evidencia que su llegada a La Moneda también encontró respuesta en la calle.

En Santiago, grupos de manifestantes se congregaron en distintos puntos del centro de la capital, incluyendo sectores de la Alameda y las inmediaciones de La Moneda. A eso se sumaron protestas estudiantiles en Ñuñoa, en las afueras del Liceo Augusto D’Halmar, donde se desarrolló una actividad presidencial durante la jornada. En la capital, el cambio de mando no solo se vivió como ceremonia institucional: también se expresó como conflicto político y social.

primera actividad de José Kast es recibido con Protestas en liceo Augusto D’Halmar.

Estudiantes advirtieron "posibles sanciones" ante "cualquier tipo de manifestación".



Estudiantes -menores- detenidas durante Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar. Carabineros… pic.twitter.com/miY59U8sex — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 11, 2026

Detención de la menor M.S durante la primera actividad de José Kast es recibido con Protestas en liceo Augusto D’Halmar. https://t.co/lpGgM12EzY — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 11, 2026

11/3/2026 #ALERTA | A esta hora manifestaciones pacíficas en paseo Ahumada con la Alameda. pic.twitter.com/FwByal4O1S — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) March 11, 2026

Lanzamiento indiscriminado de gas lacrimógena contra manifestantes, en inmediaciones de plaza Baquedano. (20:32) pic.twitter.com/9sPKm6Pbpj — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 11, 2026

AHORA Carabineros comienza a reprimir, con gas pimienta, carros lanzaaguas, con chorros directo al cuerpo y persecuciones aleatorias contra manifestantes antifascistas pacíficos (Alameda está cortada) en el centro de Santiago (20:19) pic.twitter.com/wH3Tzu5Vjv — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 11, 2026

Este es el ambiente a esta (20:12) hora en Santa Rosa esquina Alameda. Carabineros impide el avance de manifestantes ANTIFACISTAS al Palacio de La Moneda pic.twitter.com/lFJ4o2WmCj — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 11, 2026

AHORA | Manifestación anti fascista en Santa Rosa/Alameda (19:38) pic.twitter.com/jMZFxeVebd — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 11, 2026

En Valparaíso, ciudad sede de la ceremonia oficial en el Congreso Nacional, organizaciones sociales realizaron movilizaciones en el centro, en una jornada cruzada por un amplio despliegue policial. Así, mientras en el edificio legislativo se formalizaba el traspaso presidencial, en la calle también se hacía visible el rechazo al nuevo ciclo político.

Protestas cambio de mando Kast en Santiago y regiones

La protestas cambio de mando Kast no se limitaron a la Región Metropolitana. En Concepción, una marcha antifascista reunió a cerca de 80 personas en el centro penquista y terminó con al menos cuatro detenidos, luego de incidentes con personal de Control de Orden Público. De acuerdo con el reporte local, la movilización avanzó por arterias principales de la ciudad y hubo interrupción del tránsito en la intersección de Colo Colo con O’Higgins.

🔥 Protestas Antifascistas en Concepción, rechazando la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia de la República https://t.co/pp2kLsLPM7 pic.twitter.com/7BDtkB2Avb — (FRAPP) ANTIFASCISTA #AntiKast #OrgullosoDel42% (@Informa3Chile) March 12, 2026

CONCEPCION: Esta tarde cientos de personas, organizaciones sociales y estudiantiles realizaron manifestaciones contra José Kast pic.twitter.com/sPs8fBZVkP — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 12, 2026

En Temuco, capital de La Araucanía, también se registró una manifestación en el centro de la ciudad, con intervención policial y personas detenidas. De este modo, las protestas mostraron un alcance territorial mayor y permitieron observar que el rechazo al nuevo gobierno no se concentró únicamente en Santiago.

CIVILES realizan detenciones en Temuco durante manifestaciones contra José Kast pic.twitter.com/Zz7FqYJH7b — PIENSAPRENSA 359 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 12, 2026

Un inicio de gobierno con la calle activa

Las manifestaciones se desarrollaron en paralelo a la instalación del nuevo gabinete y al despliegue institucional del cambio de mando. En varias ciudades, la presencia policial fue parte del paisaje de una jornada que combinó ceremonia republicana con expresiones de descontento social.

Más allá de la magnitud específica de cada protesta, lo ocurrido durante el primer día del nuevo gobierno deja una señal política temprana: la calle ya comenzó a responder. Desde la capital hasta regiones, el arranque del mandato quedó marcado por una tensión visible entre la puesta en escena institucional y las primeras expresiones de rechazo al proyecto político que hoy llega a La Moneda.