Providencia: Trabajador de Copec increpó a gritos a 2 mujeres por darse un beso

Un trabajador de una bencinera Copec, ubicada en la comuna de Providencia (Región Metropolitana), pidió a gritos a una pareja de mujeres que no se besaran en el lugar y lo hicieran «en privado». Según testigos, el sujeto cambió su actitud agresiva al darse cuenta que lo estaban grabando.

La situación fue visibilizada y repudiada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). De acuerdo a lo informado, los hechos ocurrieron el domingo 1 de febrero, a eso de las 17:00 horas, en la gasolinera ubicada en Avenida Salvador 1368.

«Estábamos con mi pareja esperando un Uber en la Copec ubicada en Salvador con Santa Isabel, cuando este tipo, Marco Gómez, nos empieza a gritar que dejáramos de besarnos, que lo hiciéramos en privado ya que habían niños y guaguas al frente mirando», contó una de las afectadas.

Parte del episodio fue grabado por una transeúnte quien increpó al trabajador. El registro fue compartido por el Movilh en sus redes sociales.

«Fue el único que vio algo negativo»

Junto con solidarizar con las afectadas y brindarles orientación jurídica, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, calificó la situación como un «injusto atropello que humilla a una pareja, y solo motivado por la discriminación contra la expresión de afecto entre dos mujeres».

«Un hecho que arbitrariamente el trabajador de Copec considera como inapropiado para niños. Esto además se trata de una excusa, pues el único que vio algo negativo en el beso, fue el trabajador de Copec», añadió Javiera Zúñiga.

Desde el Movilh recordaron que este tipo de agresiones verbales «vulnera a todas luces la Ley Zamudio, la cual prohíbe la discriminación en razón de la orientación sexual o identidad de enero. También vulnera el artículo 2 de la Ley 19.496, el cual establece como un derecho del consumidor no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios», esto, en referencia a que la pareja había previamente comprado cigarrillos en el mismo servicentro.

Además de orientar a la pareja para que reporte los hechos ante el Sernac y denuncie por Ley Zamudio, el Movilh exigió a Copec «sanciones inmediatas, así como disculpas públicas para las afectadas».

El Ciudadano