Pueblos Rapa Nui y Lickanantay protagonizan las nuevas temporadas de la serie documental «Huellas y Memorias»

«Más que un producto audiovisual de alta factura, Huellas y Memorias es una toma de posición. Durante mucho tiempo otros contaron nuestras historias y así pareció definirse una identidad que, yo diría, estuvo muy cargada de pasado y muy carente de presente y futuro».

Así definió el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Álvaro Morales Melinao, el lanzamiento de las nuevas temporadas de la serie «Huellas y Memorias», dedicadas a los pueblos Rapa Nui y Lickanantay.

La Biblioteca Nacional alojó la presentación de esta serie documental realizada para la Conadi (a través de la Unidad de Cultura y Educación) y producida por Ilumina Media. El proyecto muestra, desde la voz de sus protagonistas, la identidad, cultura, saberes, creencias, costumbres y cosmovisión de los pueblos indígenas de Chile.

Desde este viernes 6 de marzo los capítulos de las nuevas temporadas serán transmitidos semanalmente en las plataformas digitales de la CONADI, en su sitio web www.conadi.gob.cl y su canal de Youtube.

El ciclo vuelve en 2026 tras el exitoso estreno de las temporadas sobre los pueblos Mapuche y Aymara, las que tuvieron amplia difusión en Canal 13C, BioBioTV y plataformas digitales de la Conadi.

«Este proyecto nace desde la convicción de que la indigenidad no pertenece a los museos ni a los relatos esencialistas -muchas veces también románticos-, sino que es un sentimiento vivo, vibrante y altamente colorido», agregó Álvaro Morales Melinao.

Así, agregó el director de Conadi, «a través de esta producción, la cámara se pone al servicio de la voz propia de los pueblos indígenas, siendo sus propios protagonistas quienes nos guían por sus territorios y culturas para demostrarnos que la memoria no es un simple ejercicio de nostalgia, porque en la cosmovisión indígena el tiempo no es una línea recta donde se deja atrás lo que pasó, sino que es circular. Alimenta el presente y el futuro».

De esta forma, con un registro de alta calidad en tecnología 6K, la nueva temporada documenta la vida en el pueblo polinésico ubicado a más de 3 mil kilómetros del continente, así como también en los oasis y quebradas de zonas desérticas de nuestro país.

«La tercera temporada se concentra en el pueblo Rapa Nui y da cuenta de su cosmovisión y cultura; el sentido espiritual de los sitios ceremoniales; la restitución de objetos y restos ancestrales; los esfuerzos por mantener su lengua; la importancia del mahute (planta autóctona); las prácticas y saberes de la medicina tradicional, enfocada en la compasión, la verdad y el equilibrio cuerpo–espíritu, entre otras temáticas», añadieron desde la Corporación.

Lynn Rapu Tuki, quien es rapa nui y director del Ballet Kari Kari, quedó feliz y satisfecho con resultado final de los capítulos que retratan a su pueblo: «Ojalá siga este proyecto porque hay materiales muy importantes para mostrar a todo Chile, para que la gente tenga más conocimientos sobre nosotros, los rapa nui, porque somos partes del país también. No toda la gente conoce la cosmovisión nuestra; lo que saben un poco es sobre el baile», indicó.

En tanto, la cuarta temporada apunta al pueblo Lickanantay, término propio en lengua kunza que identifica a los habitantes del territorio también conocidos como atacameños. Las grabaciones incluyen prácticas ligadas a los ciclos de la naturaleza, las tradiciones vinculadas al trigo y maíz y ceremonias de ofrenda a la tierra (Patahoiri) y a los antepasados (Mallkus) en las cumbres volcánicas, por citar algunos ejemplos.

Pablo Cruz, quien fue el encargado de representar al pueblo Lickanantay en la ceremonia, afirmó que «fue muy emocionante lo que vimos, ya que refuerza más a los pueblos indígenas y la senda de fortalecimiento de nuestras culturas. Debemos visibilizarnos, porque hay muchas cosas que se desconocen, en cuanto a nuestra sabiduría y nuestro legado cultural».

La producción requirió de meses de investigación, el trabajo con mediadores interculturales, jornadas de grabación en terreno que desarrollaron conversaciones en que, además de abordar temas asociados a las dinámicas de cada cultura, también apuntaron a los desafíos presentes y futuros, tales como la protección ambiental y la preservación de sus lenguas y protocolos.

Mira un avance de ambas temporadas a continuación:

El Ciudadano