Pulso Ciudadano: Mayoría de jóvenes menores de 30 años tiene «sentimientos negativos» ante el gobierno de Kast

Entre los múltiples datos entregados por la última edición de la encuesta Pulso Ciudadano (diciembre 2025), llamó la atención uno que señala el predominio de «sentimientos negativos» entre la juventud ante la llegada al gobierno de José Antonio Kast.

En específico, un 61,1% de los menores de 30 años dijo tener «sentimientos negativos» al respecto, en contraposición al 47,4% que opinó lo contrario («sentimientos positivos»).

La tendencia se mantiene, aunque se acorta bastante, en el segmento 31-40 años, donde los sentimientos negativos se imponen a los positivos por un estrecho 54% – 53.9%.

Luego, todo cambia en los segmentos posteriores: en el tramo 41-50, esta vez el 61,7% tiene sentimientos positivos ante la llegada de Kast a La Moneda, mientras que entre los mayores de 51 años el optimismo alcanza un 65%.

Con una muestra de 1.403 entrevistas (error muestral de +/- 2,6 %, bajo supuestos de aleatoriedad simple), esta medición fue realizada entre el 22 y 29 de diciembre 2025, a través de un Panel Online representativo a nivel nacional, informaron desde Activa Research.

«El estudio se realizó bajo la norma de calidad internacional ISO 20252, diseñada para empresas de estudios de mercados y opinión pública. El financiamiento del estudio es por medio de recursos propios de Activa Research», agregaron. Revisa el sondeo completo AQUÍ

