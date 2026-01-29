«¿Qué gestiones realizó en favor de Angela Vivanco? ¿A cambio de qué?»: Irací Hassler emplazó a Desbordes por vínculo con exministra imputada por cohecho y lavado de activos

A través de un video compartido en sus redes sociales, la diputada electa por el Distrito 10 recordó que el actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, aparece mencionado en un chat entre Angela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla.

«¿Qué gestiones realizó en favor de Angela Vivanco? ¿A cambio de qué?»: Irací Hassler emplazó a Desbordes por vínculo con exministra imputada por cohecho y lavado de activos
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La diputada electa por Santiago, Irací Hassler (PC), emplazó al alcalde de la comuna capitalina, Mario Desbordes (RN) por sus vínculos con la exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco, quien está imputada y formalizada por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Hassler recordó que Desbordes aparece mencionado en una conversación entre Vivanco y el también imputado abogado Luis Hermosilla.

«Angela Vivanco escribió a Luis Hermosilla: ‘Ayer me reuní con Mario Desbordes, que comparte oficina con el hijo de Lamberto, y quedó de verlo directamente’. Es fundamental conocer toda la verdad y que se haga justicia, y es por eso clave que el alcalde de Santiago nos pueda señalar cuáles son esas gestiones que realizó en favor de la exministra Angela Vivanco», planteó Irací Hassler.

«¿A cambio de qué realizó gestiones en favor de la exministra hoy día formalizada por eventuales delitos de cohecho y lavado de activos?», se preguntó también la parlamentaria electa.

«Es información que la ciudadanía y la justicia merecen conocer, así que quedamos atentos a sus explicaciones», agregó Hassler.

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

Exministra imputada: red ligada a Ángela Vivanco será formalizada por cohecho y lavado de activos

Hace 3 meses
El Ciudadano

Conservador de Chillán revela email de Vivanco que confirmaría pago de coimas en trama bielorrusa

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Carabineros se llevó detenida y esposada a Ángela Vivanco: será formalizada por cohecho y lavado de activos

Hace 3 días
El Ciudadano

Fiscalía: $57 millones de compañía bielorrusa habrían llegado a esposo de Ángela Vivanco

Hace 3 meses
El Ciudadano

Exdiputado Silber, «cooperador eficaz» en la trama bielorrusa, revela plan de Vivanco para inhabilitar a otros ministros y tomar el control de su sala en la Suprema

Hace 7 días
El Ciudadano

¿De la Suprema a la cárcel?: Fiscalía pide prisión preventiva para exministra Ángela Vivanco

Hace 2 días
El Ciudadano

Por $11 millones: Hassler acusa a Desbordes de favorecer a su aliado

Hace 2 meses
El Ciudadano

Cohecho agravado, soborno y lavado de activos: Justicia declara admisible querella de Codelco contra exjueza Vivanco y demás involucrados en trama "Muñeca Bielorrusa"

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Muñeca Bielorrusa”: La querella del CDE contra Lagos, Vargas, Yáber y Migueles, pareja de la exSuprema, Ángela Vivanco 

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano