«¿Qué gestiones realizó en favor de Angela Vivanco? ¿A cambio de qué?»: Irací Hassler emplazó a Desbordes por vínculo con exministra imputada por cohecho y lavado de activos

La diputada electa por Santiago, Irací Hassler (PC), emplazó al alcalde de la comuna capitalina, Mario Desbordes (RN) por sus vínculos con la exministra de la Corte Suprema Angela Vivanco, quien está imputada y formalizada por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Hassler recordó que Desbordes aparece mencionado en una conversación entre Vivanco y el también imputado abogado Luis Hermosilla.

«Angela Vivanco escribió a Luis Hermosilla: ‘Ayer me reuní con Mario Desbordes, que comparte oficina con el hijo de Lamberto, y quedó de verlo directamente’. Es fundamental conocer toda la verdad y que se haga justicia, y es por eso clave que el alcalde de Santiago nos pueda señalar cuáles son esas gestiones que realizó en favor de la exministra Angela Vivanco», planteó Irací Hassler.

«¿A cambio de qué realizó gestiones en favor de la exministra hoy día formalizada por eventuales delitos de cohecho y lavado de activos?», se preguntó también la parlamentaria electa.

«Es información que la ciudadanía y la justicia merecen conocer, así que quedamos atentos a sus explicaciones», agregó Hassler.

