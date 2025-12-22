«Que los adultos profesionales por fin den el ejemplo y paren de tergiversar y mentir»: Estudiantes del Instituto Nacional acusan a medios de criminalizarlos y falsear información

A través de una declaración pública, el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional acusó a un grupo de medios de comunicación de alcance nacional, de tergiversar y criminalizar a la comunidad estudiantil, detallando que en los últimos algunos «divulgaron cuñas fuera de contexto, afirmaciones tergiversadas, encasillándonos en ideologías extremistas e insinuando que amenazamos a las autoridades de Estado con acciones violentas».

Los jóvenes emplazaron a los «adultos profesionales de las comunicaciones a asumir su responsabilidad y dejar de crear sensacionalismos e instrumentalizarnos para sus afanes partidistas, porque acá, en este Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, no hay espacio para intereses mezquinos que tanto mal hacen a la política. Acá, en el IN que representamos, solo hay espacio para fortalecer la educación pública. Todo lo demás es uso y abuso de adultos que lucran haciendo propaganda con información falsa sobre intereses partidistas que no tenemos».

Entre los medios cuestionados por el movimiento estudiantil se encuentran Chilevisión, The Clinic, El Líbero, Radio Agricultura y Radio Biobío.

«El pasado jueves 18 de diciembre, el medio Biobío Chile difundió una nota que vincula la salida de encapuchados con una supuesta protesta contra el nuevo Centro de Estudiantes. Declaramos de manera categórica que esta afirmación es falsa», señalaron en su declaración.

Los estudiantes recalcaron que «no existe ningún llamado, convocatoria ni respaldo donde se pueda decir que esta acción fue en contra de nuestro proyecto estudiantil. Estos hechos son completamente ajenos a nuestra organización y a la comunidad institutana», puntualizaron.

«Llamamos al medio y al periodista David Vergara a esclarecer la información publicada, recordando lo grave que puede resultar jugar con información falsa tratándose de menores de edad», se lee en la declaración, que puedes leer íntegramente ACÁ.

«Paren de tergiversar y mentir»

«Hacemos el llamado urgente a mejorar la calidad del debate público y que los adultos profesionales por fin den el ejemplo y paren de tergiversar y mentir. En nuestro Centro de Estudiantes no nos importan sus fanatismos, en su lugar, ponemos en el centro el gran fin de servir a una comunidad que merece respeto», manifestaron los estudiantes del IN.

En esa línea, subrayaron que «si estos o cualquier otro medio quieren saber de nuestros liderazgos, pueden contactarnos, invitarnos a conversar y debatir, en lugar de sacar panfletos que no son nuestros y que inventan desde la distancia de sus oficinas».

«Son medios de comunicación como estos los que, si bien se dedican a hablar de pacifismo, no aportan en la lucha contra la violencia al sacar notas que solamente acrecientan la mala convivencia y los discursos de odio hacia menores de edad», criticaron.

Centro de Estudiantes del Instituto Nacional denuncia con nombre y apellido a medios que buscan criminalizarlos.https://t.co/7mqDp9gNOx — Sergio Grez Toso (@SergioGrezToso) December 22, 2025

