«Qué se juega para nosotras en esta elección»: Coordinadora Feminista 8M reparte periódico feminista y llama a evitar llegada de Kast a La Moneda

La mañana de este jueves, miles de usuarias del Metro de Santiago se encontraron en los accesos con la repartición gratuita de “La Primera”, periódico feminista entregado en la antesala a la segunda vuelta presidencial.

La acción fue realizada por la Coordinadora Feminista 8M (CF8M), quienes se desplegaron para repartir 20 mil copias en estaciones de todas las líneas del Metro.

En el texto, que también está disponible en su versión digital, llaman a preguntarse: “Qué se juega para nosotras en esta elección?”.

En esa línea, abordan “el avance de la ultraderecha en Chile y el mundo” y denuncian que “esos sectores crecen alimentándose del miedo, y prometen seguridad mientras recortan derechos, dividen a la población y apuntan con el dedo a quienes menos tienen».

“Sabemos que esas fuerzas nunca han traído bienestar: donde gobiernan, aumentan la pobreza, la violencia y el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, de las niñas y de las diversidades», advirtieron desde la organización, que enfatizó en la importancia de votar por la candidata Jeannette Jara.

Sobre esto, en el periódico explican que “sabemos que no basta con votar: así como el camino para cambiar nuestras vidas ha sido largo, también hoy lo que está en juego es mucho más grande que una elección. Se trata de reorganizarnos, de cuidar nuestros derechos y de hacer retroceder al autoritarismo en cada espacio donde aparezca”.

En la estación Plaza de Armas, en tanto, las voceras de la CF8M enfatizaron en los peligros de una eventual llegada del candidato republicano a La Moneda. Javiera Mena, vocera de la organización, sostuvo que «este domingo 14 votemos Jara para que no avance el fascismo y protejamos nuestros derechos”.

El Ciudadano