“Que se vaya el fascista”: Kast enfrentó tenso momento en Cerro Navia

Este martes, el candidato presidencial José Antonio Kast visitó la comuna de Cerro Navia para reunirse con vecinas y vecinos del sector. Sin embargo, el encuentro no se desarrolló como estaba previsto, ya que un grupo de personas se acercó al candidato con el fin de increparlo.

El episodio fue registrado en diversos videos difundidos en redes sociales, donde se observa a vecinos de Cerro Navia increpando al candidato de ultraderecha José Antonio Kast, a quien tildaron de “asesino” y exigieron que abandonara el sector gritando a coro “que se vaya el fascista”.

Una de las manifestantes en contra del candidato republicano fue la dirigenta social y concejala de Cerro Navia, Zaida Inostroza, que tras el suceso declaró a través de sus redes sociales que asistió al encuentro para manifestarse de manera pacífica en defensa de la educación pública.

“Asistí en mi calidad de dirigenta sindical del área de educación y concejala de Cerro Navia para manifestarme pacíficamente y dejar claro que la educación pública se respeta, se defiende y se fortalece. No permitiremos que proyectos que buscan debilitarla avancen sobre los derechos de nuestras comunidades”, escribió la concejala.

El suceso provocó diversas opiniones en redes sociales y ni el candidato ni su equipo emitieron declaraciones respecto al incidente.

Cabe destacar que el hecho ocurrió justo después de la publicación de la última encuesta Cadem que indicó que José Antonio Kast lideraba las encuestas con 28 puntos y que “38% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile, 10pts más que Jara que llega al 28%”.

Mientras las encuestas señalan a Kast como favorito para las próximas presidenciales, manifestaciones como estas evidencian el fuerte rechazo que provoca el candidato en algunos sectores sociales y territoriales del país.

