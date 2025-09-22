Quería ir de vacaciones a Costa Rica: Justicia mantiene arraigo nacional a exgeneral Bruno Villalobos, imputado por el fraude en Carabineros

De forma insólita, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había autorizado al exgeneral Villalobos a salir del país "por vacaciones", lo cual fue impugnado tanto por el Consejo de Defensa del Estado como por el Ministerio Público, que ha pedido 24 años de cárcel para el exuniformado, formalizado por la sustracción de más de $585 millones desde Carabineros.

Quería ir de vacaciones a Costa Rica: Justicia mantiene arraigo nacional a exgeneral Bruno Villalobos, imputado por el fraude en Carabineros
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció y revirtió la autorización otorgada previamente al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos (en la foto), quien había solicitado permiso para irse de vacaciones a Costa Rica entre el 13 y el 28 de octubre de 2025.

Recordemos que el exuniformado está formalizado por el delito de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, en el marco del millonario fraude en Carabineros.

En específico, la acusación del Ministerio Público apunta a que en octubre de 2023, Villalobos habría ‘sustraído o permitido’ la sustracción de más de $585 millones desde Carabineros, por lo cual pide 24 años de cárcel. La audiencia de preparación de juicio oral de este caso está programada para el 5 de noviembre.

Por todo lo anterior, el tribunal ordenó mantener la medida cautelar de arraigo nacional, argumentando que Villalobos arriesga pena efectiva en caso de ser condenado, lo que sumado al pronto inicio del juicio, refuerza el «peligro de fuga».

¿Quién lo había autorizado?

Fue el Séptimo Juzgado de Garantía que, con una caución de retorno de $15 millones, autorizó al exgeneral Villalobos a salir del país por vacaciones. Esto fue de inmediato impugnado tanto por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como por el Consejo de Defensa del Estado.

Sigue leyendo:

Corte Suprema confirma prisión preventiva a Bruno Villalobos, ex director de Carabineros, por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público

General Bruno Villalobos presentó su renuncia a Piñera: Presidente aceptó su salida del cargo

El Ciudadano / Foto Portada: Informe Especial (Pantallazo)

Relacionados

El Ciudadano

Defienden narcos y también carabineros: destapan que dos exfiscales cobran millones por proteger a uniformados

Hace 3 meses
El Ciudadano

“Para no tener problemas”: Hermana del exgeneral Gordon “solicitó desaparecer” evidencia de cannabis de su hijo

Hace 1 mes
El Ciudadano

Caso Fraude en Carabineros: Corte ordena a condenado pagar más de $74 millones al fisco

Hace 3 meses
El Ciudadano

Dura derrota judicial de periodista de La Tercera Leslie Ayala

Hace 3 meses
El Ciudadano

Archipiélago de Humboldt no se negocia: organizaciones piden a la Corte frenar a Dominga y respetar tres rechazos previos

Hace 4 semanas
El Ciudadano

La Araucanía celebra la cultura: comienza la 3ª Fiesta del Libro en Temuco

Hace 3 semanas
El Ciudadano

El caso del brutal ataque a Moisés Órdenes: Amnistía Internacional valora condena a tres carabineros por violencia policial el 2019

Hace 1 mes
El Ciudadano

Viña del Mar: Condenan a 2 carabineros por disparos injustificados contra personas que protestaban en Plaza Sucre en Octubre de 2019

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Caso Hermosilla: Nicolás Sepúlveda detalla el rol “influyente” de Andrés Chadwick en los chats

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano