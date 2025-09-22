Quería ir de vacaciones a Costa Rica: Justicia mantiene arraigo nacional a exgeneral Bruno Villalobos, imputado por el fraude en Carabineros

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció y revirtió la autorización otorgada previamente al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos (en la foto), quien había solicitado permiso para irse de vacaciones a Costa Rica entre el 13 y el 28 de octubre de 2025.

Recordemos que el exuniformado está formalizado por el delito de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, en el marco del millonario fraude en Carabineros.

En específico, la acusación del Ministerio Público apunta a que en octubre de 2023, Villalobos habría ‘sustraído o permitido’ la sustracción de más de $585 millones desde Carabineros, por lo cual pide 24 años de cárcel. La audiencia de preparación de juicio oral de este caso está programada para el 5 de noviembre.

Por todo lo anterior, el tribunal ordenó mantener la medida cautelar de arraigo nacional, argumentando que Villalobos arriesga pena efectiva en caso de ser condenado, lo que sumado al pronto inicio del juicio, refuerza el «peligro de fuga».

¿Quién lo había autorizado?

Fue el Séptimo Juzgado de Garantía que, con una caución de retorno de $15 millones, autorizó al exgeneral Villalobos a salir del país por vacaciones. Esto fue de inmediato impugnado tanto por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como por el Consejo de Defensa del Estado.

El Ciudadano / Foto Portada: Informe Especial (Pantallazo)