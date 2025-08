Red de Periodistas Migrantes: Por una política migratoria con dignidad y derechos

En la Red de Periodistas Migrantes, reflexionamos críticamente sobre la política migratoria en Chile y constatamos con preocupación que las condiciones de vida de las personas migrantes siguen determinadas por exclusiones estructurales, precarización laboral, discriminación sistemática y profundas desigualdades en el acceso a derechos.

A esto se suma el preocupante aumento de discursos que criminalizan a las comunidades y han sido impulsados por figuras políticas de gran importancia en el país.

Aunque la migración ha sido reconocida institucionalmente como parte de la realidad nacional, las políticas públicas siguen operando desde enfoques restrictivos y fragmentados, con retrocesos en materia de derechos y una profunda desconexión respecto de las experiencias concretas de quienes habitamos los territorios, desconociendo incluso que formamos parte de la sociedad y no somos un “otro”.

En diferentes territorios las múltiples barreras persisten para el ejercicio pleno de derechos. Así, esta mirada situada permitió recoger voces diversas que coinciden en una demanda compartida: avanzar hacia una política migratoria basada en la dignidad, justicia y la participación efectiva.

Entre las principales demandas, se expresó de forma unánime la necesidad de avanzar hacia una regularización extraordinaria, acompañada de voluntad política real, transparencia en los anuncios gubernamentales y acceso directo a información clara y oficial.

Las dificultades actuales en la obtención de documentación afectan de manera transversal, y con especial gravedad a niños, niñas y adolescentes, limitando su derecho a la educación, la salud y su bienestar integral.

El actual vacío informativo ha generado confusión, dependencia de asesorías informales y una creciente sensación de desprotección institucional. Por ello, exigimos que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) fortalezca su sistema de atención, garantizando mecanismos accesibles, descentralizados y eficientes, que no obliguen a recurrir a intermediarios.

En el ámbito comunicacional, identificamos una narrativa mediática y política que sigue estigmatizando y criminalizando a las personas migrantes, en particular a quienes provienen de Venezuela. El uso reiterado de la nacionalidad en noticias policiales refuerza estereotipos, reproduce racismo y contribuye a un clima de desconfianza social. Esta violencia simbólica también circula en redes sociales, donde se legitiman discursos de odio y expresiones xenófobas.

Frente a ello, demandamos una revisión profunda del discurso institucional y mediático sobre la migración. Es urgente impulsar campañas nacionales contra el racismo y la xenofobia, y construir una cultura comunicacional inclusiva que reconozca la dignidad, la diversidad y el aporte de las personas migrantes al país.

En el sistema educativo, si bien se ha avanzado en la inclusión de niñeces migrantes, aún existen importantes desafíos. La falta de herramientas pedagógicas interculturales y antirracistas entre docentes y equipos escolares impide una integración real, para ello proponemos el desarrollo de materiales educativos, espacios de formación y estrategias que visibilicen la migración como parte activa de la vida escolar y comunitaria, superando visiones folclorizantes, exóticas o asistenciales.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación por las condiciones laborales y habitacionales de las personas migrantes, ya que persisten situaciones de informalidad, contratos abusivos y discriminación. Exigimos que se garantice el acceso a trabajo digno, con reconocimiento de trayectorias, competencias y saberes, y con condiciones laborales justas para todas las personas, sin distinción de origen.

Entre tanto, mujeres migrantes, personas afrodescendientes, personas de la diversidad sexual y disidencias sexo-genéricas, enfrentan formas múltiples de exclusión, derivadas de estructuras racistas, patriarcales y cisheteronormadas. A ello se suma la falta de políticas públicas con enfoque interseccional que atiendan sus necesidades específicas y garanticen acompañamiento institucional adecuado. Estas realidades requieren respuestas para un pleno reconocimiento e inclusión social, económica y política.

Desde la Red de Periodistas Migrantes, proponemos avanzar hacia una política migratoria que reconozca a Chile como un país intercultural, y que promueva el respeto, la igualdad y el ejercicio pleno de derechos para todas las personas que habitan su territorio. Apostamos por una narrativa inclusiva en los medios, por campañas públicas de información y por marcos normativos que reflejen con respeto las vidas de las personas migrantes.

La migración es parte del tejido vivo de Chile y de nuestra historia como humanidad ¿Quién no ha migrado? ¿Quién no tiene, en su árbol genealógico, a alguien que vino de otro lugar? ¿Quién no carga con una historia de desplazamiento? Y si no se tiene, ¿Por qué no entender que migrar es un derecho humano reconocido por acuerdos internacionales que Chile ha firmado y ratificado, y que garantizar este derecho también es un ejercicio de empatía, inclusión, integración y de fortalecimiento democrático?

La gestión migratoria no puede seguir reproduciendo exclusiones, ni violencias, ni prejuicios. Es en este contexto reafirmamos como red nuestro compromiso con una comunicación ética, con enfoque de derechos, intercultural y respetuosa de la dignidad humana.

Red de Periodistas Migrantes

El Ciudadano