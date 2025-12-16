La red de influencias de Ángela Vivanco y sus recurrentes fallos a favor de SQM y la familia Ponce Pinochet

Por Lucas Sáez

Una de las mayores redes de corrupción de la historia: la trama de la “Muñeca Bielorrusa” sigue dando de qué hablar siéndole fiel a su nombre. Y es que la destituida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, protagoniza los millonarios escándalos económicos relacionados a los “perdonazos” otorgados por el ente fiscalizador nacional hacia SQM que podrían significar una importante pérdida patrimonial al fisco.

Se trata de las multas iniciales de 1.700.000 UF realizada en 2014 por la Superintendencia de Valores y Seguros (ahora reconocida como la Comisión para el Mercado Financiero) a SQM , Julio Ponce Lerou, entre otros accionistas, por el denominado“Caso Cascada”, tras constatar una serie de infracciones y «secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo estableciéndose la existencia de un esquema coordinado de operaciones».

Sin embargo, -y es aquí cuando Ángela Vivanco toma protagonismo- en 2019 la Corte Suprema decidió rebajar dicha multa a sólo 75.000 UF. De esta forma, disminuyendo sustancialmente el castigo inicial en un 95%, manteniendo efectivamente la sanción, pero con un aporte económico considerablemente menor al impuesto originalmente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, Mauricio Daza, abogado reconocido por ser querellante en el caso Penta, conversó con El Ciudadano y explicó que “tanto Julio Ponce Lerou, como sus ejecutivos, lograron obtener una rebaja sustancial a través de fallos en los que intervino Ángela Vivanco. Se cuestionó que un conjunto de operaciones por los cuales Ponce Lerou obtuvo ilegalmente más de 120 millones de dólares en beneficios, haya terminado con una sanción considerablemente menor”.

Los graves fallos en los que está envuelto la abogada nominada por Sebastián Piñera, podrían significar -según el economista Carlos Smith-, “posibles pérdidas de patrimonio del Fisco, ya que las utilidades de Codelco van directamente al tesoro público, siempre y cuando se compruebe que hubo transferencias indebidas. Hay un costo de utilidad, dineros que podrían haber sido bien utilizados y se dejó de hacer”.

La sentencia entregada por la Corte Suprema se definió con un complejo 3-2 en el conteo de votos, donde el de Ángela Vivanco terminó siendo el decisivo en favor de la empresa del litio. En ese sentido, la rebaja judicial fue el primero de muchos fallos de Ángela Vivanco favorables a la empresa liderada por la familia Ponce Pinochet, estableciendo un precedente que se repitió a lo largo de los años posteriores a la polémica resolución.

Ángela Vivanco mantiene su consciencia limpia

El Ciudadano contactó a la defensa de Ángela Vivanco, quienes se negaron a dar respuesta ante la actualidad investigativa que vive la ex ministra.

De todas formas, en entrevista con Bío Bío Chile, Vivanco contó que «está haciendo su vida normal», pese a ser investigada por cohecho, sobornos y lavado de activos.

Sin ir más lejos, las relaciones de la ex ministra del ente nacional estuvieron constantemente cuestionadas por tener posibles conflictos de interés. Es el hecho también con el «Caso Audios», tras conocerse conversaciones entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla. Fue a partir de 2018 cuando la red de influencia de Ángela Vivanco comenzó a funcionar cada vez más.

Los favores que Luis Hermosilla le pidió directamente, ya sea por conversación escrita o llamada telefónica, a la ministra de la Corte Suprema eran cada vez más recurrentes dentro del poder judicial, sin intento de blanquear en absoluto los constantes intentos de corrupción por parte del reconocido abogado, y que podrían estar relacionadas con las decisiones del ente fiscalizador y sus controversiales fallos a la empresa dirigida por Francisca Ponce Pinochet.

Es por ello que el Senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, también realizó un llamado a las autoridades: “Es urgente investigar todos los eventuales actos de corrupción que se puedan haber cometido. Hoy la sociedad no tolera más corrupción del Poder Judicial, y que nosotros, los funcionarios públicos, estemos en la nebulosa. Necesitamos más transparencia, por ello las investigaciones son totalmente necesarias y urgentes”.

“La multa a SQM por parte de la Corte Suprema y Ángela Vivanco es irrisoria para los hechos y para la multa que se había indicado en primera instancia. Claramente hay una situación que a lo menos es sospechosa, por lo tanto el Estado debe cuidar el patrimonio financiero y moral de la nación, estas cosas no pueden ser sostenidas por la institucionalidad pública sin que haya un pronunciamiento y al mismo tiempo se investigue el por qué de la rebaja a SQM. La sanción financiera debe ir acorde al daño moral que se le hace al país”, añadió.

“Muñeca Bielorrusa” e intervención de Vivanco

Para ser más precisos, la trama «Muñeca Bielorrusa» y su vínculo con las acciones cometidas por Ángela Vivanco, escalan al conflicto judicial entre la empresa minera estatal Codelco y el consorcio bielorruso Belaz-Movitec (CBM). En ese sentido, Codelco acusó que la compañía no estaba cumpliendo en los avances de trabajo establecidos, por lo que solicitó boletas de garantía que alcanzaban los 17 mil millones de pesos.

Nos debemos remontar hasta el 4 de julio de 2023, cuando nuevamente la Corte Suprema y Ángela Vivanco encabezaron un fallo favorable para el Consorcio chileno-bielorruso CBM en litigio con Codelco -y por ende, beneficioso también para SQM-. Ese mismo día, y según información revelada por Reportea, Vivanco recibió 15 mil dólares en efectivo desde el abogado Mario Vargas.

Un año después, la Corte Suprema en decisión unánime acordó la destitución de la ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, por «mal comportamiento en el ejercicio de sus funciones (…). afectando en los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia».

Finalmente, en 2025 el Ministerio Público reveló que millonarias cifras habían sido recibidas por Ángle Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. Se trata de -al menos- 57 millones de pesos provenientes del Consorcio Bielorruso CBM, posteriormente se concluyó con la detención de Migueles y de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio Belaz-Movitec (CBM).

Redes de influencia de Vivanco y SQM

La red de contactos que permitió que Ángela Vivanco pudiera posiblemente organizar un sistema de corrupción incluyó al abogado Luis Hermosilla, a su pareja Gonzalo Migueles, y a los anteriormente mencionados: Mario Vargas y Eduardo Lagos. Esta no es simplemente una serie de casualidades en un caso aislado, es una falla sistemática que favoreció a unos pocos a partir de la corrupción y poder.

En ese sentido, los principales perjudicados fueron el Estado, a través de una pérdida económica relevante, dejando un vacío estructural y debilitando la credibilidad del poder judicial. La ex ministra logró articular -con ayuda de poderes similares- una red de corrupción imparable gracias a contínuos favores de grandes grupos económicos. Además, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer aseguró que “estas personas que patrocinaban al consorcio bielorruso eran amigos cercanos de ella (Vivanco), también tenía un interés económico, pecuniario, en cómo iba a resultar el juicio. Si Codelco era obligado a pagar, Vivanco iba a obtener una parte”.

El daño al Estado es superlativo, es por ello que el caso de Ángela Vivanco no deja indiferente a nadie, suponiendo una problemática constante para el Poder Judicial y su credibilidad. Marcelo Trivelli, analista político y ex intendente de la Región Metropolitana, indicó que “El perjuicio institucional es gigantesco. Ha quedado demostrado en ojos de la ciudadanía que existen dos justicias en Chile, una para la gente común y otra para los poderosos, la que se obtiene por cohecho y tráfico de influencias”.

“Las acusaciones son creíbles. Tanto por quienes han declarado en las investigaciones, así como por los antecedentes que han aparecido en los medios de comunicación. Cuando una manzana se pudre, por fuera puede aparecer solo una mancha, pero por dentro está completamente podrida. Podría ser el caso de Angela Vivanco y por ello la investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias y en ello la Corte Suprema tiene que asumir un liderazgo ético del cual ha carecido en el último tiempo”, enfatizó Trivelli.

Por otra parte, El Ciudadano contactó al Diputado Víctor Pino quien dijo que “debería abrirse una Comisión investigadora para analizar todos los fallos cuestionables (…). Me parece grave la sospecha que existe en contra de la ex ministra Vivanco, más aún teniendo en cuenta esta millonaria rebaja que se le otorgó a SQM en un fallo suyo. Por eso creo que sería bueno investigar todas sus decisiones controversiales desde agosto del 2018 hasta su último día de trabajo como ministra de la Corte Suprema”.

“El Consejo de Defensa del Estado debería estar trabajando en recuperar el daño patrimonial causado. Estas personas no pueden quedar impunes, y quienes instigaron estas irregularidades tampoco”, agregó.

Otro de los controversiales fallos emitidos por Ángela Vivanco y el Poder Judicial está relacionado con Julio Ponce Lerou: Se trata de una rebaja por el esquema de operaciones bursátiles que habría afectado negativamente a otras inversiones, como la de los fondos de AFP.

En un comienzo, la multa impuesta era de 65 mil millones de pesos, sin embargo, tras la intervención de la Corte Suprema, esta fue reducida a 2.800 millones.

Último fallo de Ángela Vivanco a favor de SQM

La Tercera Sala de la Corte Suprema siguió en la polémica cuando en 2023 rechazó un recurso contra Roberto Guzmán Lyon, protagonista del Caso Cascadas y abogado de Julio Ponce Lerou. Nuevamente se realizó una anulación histórica en la multa a pagar, en este caso la suma inicial alcanzaba los 3.100 millones de pesos, mientras que finalmente se decidió que Guzmán Lyon no pagara absolutamente nada de la cifra.

Por supuesto que uno de los votos a favor en negar la multa del ex ejecutivo, era precisamente de la -en ese entonces- ministra del Tribunal Supremo, Ángela Vivanco.

Pese a los constantes emplazamientos de abogados penalistas para que Guzmán Lyon tuviera que acudir nuevamente a una investigación profunda, finalmente la sentencia ratificó el nulo pago de multas por parte del abogado. En ese sentido, expertos indican una pérdida de patrimonio al Fisco que generó incertidumbre dentro del Poder Judicial y que continúa teniendo represalias hasta la actualidad.

Volviendo al tema de Vivanco y SQM, aún no hay una resolución clara de lo sucedido en 2019, pese a que los principales acontecimientos encaminan a posibles coimas para rebajar la multa, las investigaciones se mantienen activas para reconocer con mayor precisión un método de corrupción alineado entre la ministra de la Corte Suprema y la ya mencionada anteriormente empresa controlada por el clan Ponce Pinochet.

Bastante crítico respecto al tema fue el abogado Mauricio Daza, quien le comentó a El Ciudadano que “Vivanco está siendo imputada de recibir coimas a cambio de beneficiar a personas que tienen casos que se deben resolver en la sala de la Corte Suprema que ella integraba, surge con fuerza la hipótesis de que fallos en los que benefició a Julio Ponce Lerou (…) pudiesen haber derivado de alguna actuación ilícita”.



La conjetura que realiza Daza no es nada descabellado, teniendo en cuenta el prontuario expuesto y la diversidad de fallos favorables tanto a Julio Ponce Lerou como a SQM.

“Espero que el Ministerio Público haga una investigación exhaustiva en los fallos que parecen más inverosímiles, especialmente en aquellos casos que beneficia a personas que han sido señaladas públicamente como posibles agentes de corrupción en nuestro país, como es el caso de Julio Ponce Lerou y SQM”, agregó Mauricio Daza.

Al mismo tiempo, el ex fiscal y abogado, Pedro Orthuhsteguy, enfatizó que “sinceramente estoy impactado por lo que está ocurriendo en la Corte Suprema. Para cualquier abogado que prestó su juramento ante el máximo tribunal era impensable un caso de corrupción en el nivel más alto de la judicatura. Esto lleva a plantearse desde cómo se nombran a los Ministros hasta si debe mantenerse una auditoría financiera permanente en los Ministros y su círculo familiar. Nada puede descartarse, ya que sí hay corrupción en el Poder Judicial se acaba el Estado de Derecho”.

“Sin perjuicio de que la investigación se encuentra reservada para terceros ajenos al procedimiento, a través de las distintas filtraciones a los medios de comunicación es posible suponer que existe una red de corrupción operando hace bastante tiempo y que podría haber influido en distintas causas. Especialmente llama la atención el caso SQM con la rebaja de multas y los recursos de nulidad en materia penal asociados al Caso Cascadas que también corresponde a SQM. Al parecer la red es más grande de lo que se sabe hasta hoy. Todas estas sospechas sobre los tribunales deben ser investigadas a fondo y despejar todas las dudas a la opinión pública con la máxima transparencia”, aclaró Orthuhsteguy.

Desde una perspectiva similar, Carlos Smith le comentó al Ciudadano que “pensando en posibles influencias externas, se pierde la confianza, y eso tiene costos asociados para la inversión, pensar en las garantías de futuros inversionistas privados. Chile ha hecho un trabajo enorme en el tiempo para que seamos vistos como un país responsable y con bajos niveles de corrupción. La corrupción difícilmente acabará, pero hay que minimizarla para que estas cosas no pasen”.

Incluso, El Ciudadano contactó a la Corte Suprema para conocer los avances de las investigaciones, y el máximo tribunal explicó que “en la resolución relativa al cuaderno de remoción están los fundamentos y las razones de la Corte Suprema a la imputaciones hechas a Ángela Vivanco”.

Además, agregaron que toda la información pertinente ya ha sido publicada en los medios oficiales, y que no se reiterarán nuevas declaraciones por parte del órgano jurisdiccional, enfatizando en posibles consecuencias ante las investigaciones penales en curso que impiden cualquier tipo de pronunciamiento.

¿Qué sanciones podría acarrear Ángela Vivanco?

Mientras la Fiscalía procede a investigar en profundidad los fallos emitidos por la Corte Suprema y Ángela Vivanco, se puede estimar una dura sanción penal para la ex ministra en caso de definir su culpabilidad dentro de las imputaciones de cohecho, sobornos y lavado de activos. “Ángela Vivanco arriesga una sanción penal, que involucra diversos casos de corrupción, específicamente delitos reiterados de cohecho, los cuales en total podrían contemplar penas privativas de libertad por sobre los 10 años y 1 día, considerando la reiteración”, dijo Daza.

En esa misma línea, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en suspenso su pronunciamiento acerca de la querella presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos, en relación a los presuntos delitos en la trama «Muñeca Bielorrusa». Si bien, se esperaba obtener una respuesta esta semana, la audiencia cerró sin fijar una fecha para la resolución, por lo que antes de fin de año se espera que la investigación determine el futuro de Ángela Vivanco.