Reducción en las cuentas de luz: Nuevos anuncios tras vocería del comando de Jeannette Jara

Candidata propuso el plan “Alivio al Bolsillo de las Familias”, garantizando a todas las familias del país un Consumo Eléctrico Vital, disminuyendo así los costos.

Autor: El Ciudadano
Como cada lunes am, la plaza del Barrio París y Londres, en el centro de Santiago, fue testigo de una nueva vocería del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, una puesta en escena frente a prensa para entregar nuevos anuncios y comentar los temas que marcaron la agenda política de la semana de cara a las próximas elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

Y es que a casi un mes de realizarse los comicios que determinarán al próximo presidente o presidenta de la República, hay puntos favorables que resaltar en las vocerías lunes a lunes y, también, polémicas que comentar.

En base a esto, el primer anuncio llegó en materia económica con la reducción de las cuentas de la luz en hasta un 20% para las chilenas y chilenos. Porque ante un eventual gobierno de Jara, ella propone el plan “Alivio al Bolsillo de las Familias”, garantizando a todas las familias del país un Consumo Eléctrico Vital, disminuyendo así los costos.

“Nuestras propuestas programáticas tienen un foco claro: poner a la ciudadanía en el centro y para ganar tenemos que hablarle claro a las personas”, señaló la vocera Gael Yeomans luego de indicar la medida.

En tanto, tras ser consultados por los resultados de diversas encuestas que posicionan a Jara en el primer lugar de las preferencias desde hace un par de semanas, los voceros indicaron: “La gente, las personas son la mejor encuesta y conoceremos su decisión final el mismo día de la votación”.

Por último, se informó que Jeannette Jara participará del próximo debate empresarial Enade y seguirá haciendo campaña este domingo en la Región de Valparaíso, porque “las elecciones también se ganan en terreno”, cerró Yeomans.

