Reforma que consagra en la Constitución el derecho a la ciudad será discutida y votada por la Sala del Senado

En condiciones de ser discutida y votada por la Sala del Senado, quedó la reforma que modifica el artículo 19 de la Constitución para incorporar entre las garantías constitucionales el derecho a la ciudad.

La iniciativa fue aprobada en general y en particular por la Comisión de Constitución, y tiene su origen en una moción de los senadores Alfonso De Urresti, José Durana y Ricardo Lagos, y de las senadoras Claudia Pascual y Paulina Núñez.

En específico, la reforma reconoce el derecho a la ciudad consistente en facilitar a toda persona habitar y desarrollarse en ciudades que promuevan condiciones básicas de seguridad, orden y accesibilidad.

Asimismo, se señala que el Estado fomentará, tanto en ciudad como en sectores rurales, «de manera gradual y responsable, el acceso a servicios básicos, bienes y espacios públicos seguros, así como medidas que favorezcan una movilidad y conectividad segura y sustentable, a través de planificación y gestión del territorio», consignó el boletín del Senado.

En esa línea, en el debate de la reforma se enfatizó en que además de incorporar garantías en torno al derecho a la ciudad, también se deben tener en consideración los sectores rurales y alejados de los centros poblados del país.

Mira la sesión completa de la Comisión de Constitución sobre este tema a continuación:

Lanzamiento de libro

En enero de 2026, en la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) en Santiago, se realizó el lanzamiento del libro «Derecho a la ciudad. Un nuevo derecho fundamental en la Constitución de Chile», el cual busca instalar en la agenda política la necesidad de reconocer constitucionalmente el derecho a habitar urbes más justas, equitativas y sustentables.

El libro surgió luego de una serie de conversatorios sobre «El derecho a la ciudad», realizados en 2024 y 2025, organizados por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) junto al equipo parlamentario del senador De Urresti, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.

La versión digital del texto está disponible para libre descarga en la web de la Biblioteca del Congreso Nacional (click AQUÍ)

El Ciudadano