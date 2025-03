El remate que no fue: Nadie quiso la casa de Daniel Sauer… porque aún vivía Titi Ahubert

El esperado remate de la lujosa propiedad de Daniel Sauer, empresario vinculado al escándalo Audio-Factop y actualmente en prisión preventiva, terminó en un rotundo fracaso. ¿El motivo? La casa sigue ocupada por su esposa, Titi Ahubert, lo que espantó a los interesados en la subasta.

El evento, que se realizaría este viernes 28 de febrero a las 11:00 AM, tenía un precio mínimo de 1.000 millones de pesos. Sin embargo, nadie ofertó, ya que cualquier comprador tendría que hacerse cargo del desalojo de los actuales ocupantes.

«Si no la desocupan, no participamos»

El encargado de la subasta, Javier Lorca, de JDV Remates, explicó a Las Últimas Noticias que el obstáculo principal fue la negativa de Ahubert a abandonar la propiedad: «Gente interesada hubo harta, pero el tema está en que la casa estaba ocupada. Me llamaron y me dijeron que, si no se desocupaba, no iban a participar del remate», señaló Lorca.

También detalló que habló con tres personas el día previo al remate, quienes le preguntaron si la vivienda estaba vacía. Al recibir una respuesta negativa, decidieron no ofertar.

La casa en disputa

La propiedad en cuestión es una exclusiva residencia en Lo Barnechea, con tres pisos, subterráneo, 410 m² construidos y 815 m² de terreno. Sauer la compró en 2018 por 46.500 UF, equivalente a 1.270 millones de pesos de la época.

Ahora, ante la falta de compradores, el tribunal deberá fijar una nueva fecha en marzo, y el precio podría reducirse en un 20%, como es habitual en estos casos.

¿Rebeldía o estrategia?

Desde JDV Remates aseguran que «no hay caso» con Titi Ahubert, quien sigue aferrada a la casa y no tiene intención de desalojarla.

«Dice que no la pueden sacar porque tiene a sus hijos, pero el tribunal ya ordenó el alzamiento del bien familiar que tenía la casa, ya no tiene la prohibición de venderse», explicó Lorca.

Por ahora, el destino de la casa sigue en el aire, pero lo que es seguro es que nadie quiere comprar un problema… por más rebaja que tenga.