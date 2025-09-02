Remedios ya! Jeannette Jara dio a conocer las medidas de su plan «Salud para Chile»

En entrevista con Radio Ventisquero de Coyhaique, la candidata de Unidad Por Chile, Jeannette Jara, anunció su plan «Salud para Chile», que entre otras medidas, busca garantizar la entrega gratuita de medicamentos a enfermos crónicos y mayores de 65 años en control de la Atención Primaria.

«Queremos que la salud sea para todos, no el negocio de unos pocos», afirmó Jara, quien entregó detalles de dos iniciativas: Remedios Ya! y Plan Remedio para tu Bolsillo.

«En nuestro gobierno implementaremos un sistema de distribución inteligente de medicamentos con entrega gratuita directamente en los domicilios de pacientes o farmacias adscritas al convenio, para gente con enfermedades crónicas y de personas mayores de 65 años», planteó la candidata.

«Además, avanzaremos con el Plan Remedio para tu bolsillo, porque nadie debería empobrecerse por enfermarse. Vamos a reducir el gasto de bolsillo en medicamentos y terminar con los abusos del mercado», puntualizó la candidata presidencial.

«Regularemos los precios de los medicamentos esenciales, reduciendo su valor, y fortaleceremos la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast)», explicó Jeannette Jara.

Garantizar un derecho

Tras los anuncios, desde el equipo de la candidata destacaron la iniciativa, la cual, resaltaron, avanza decididamente en garantizar el derecho a la salud de las personas.

«El compromiso es claro, que la salud no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para la ciudadanía. No puede ser que una persona tenga que elegir entre pagar los alimentos o pagar los remedios para su salud», declaró la diputada Gael Yeomans (FA).

Por su parte, el diputado Tomás Hirsch (AH), comentó que «cuando una persona se enferma, muchas veces, no puede seguir su tratamiento porque no tiene cómo ir a buscar sus remedios, y es ahí donde el sistema está fallando. Por eso, dentro del paquete de medidas en materia de salud de Jannette Jara, creamos Remedios Ya: medicamentos gratuitos entregados en tu casa o en farmacias en convenio».

«En resumen, esta iniciativa mezcla tecnología, logística, salud y dignidad al servicio de las personas. De esta manera, vamos a evitar tratamientos interrumpidos, medicamentos vencidos y sobre todo gasto inútil. Porque sabemos que cuidar a quienes más lo necesitan no es un privilegio, sino un deber del Estado», destacó Hirsch.

En la misma línea, Laura Albornoz, vocera del comando de Jara, indicó que el compromiso de la candidata «es simple, que nadie deje su tratamiento por falta de presupuesto o de acceso».

«Remedios Ya! permitirá que los medicamentos lleguen a la puerta de la casa de quienes lo necesitan. Además, con precios accesibles al bolsillo, para que nadie se deba empobrecer por enfermar. Esto no es un lujo, es lo mínimo que un país le debe a su gente. Salud digna y a tiempo», sostuvo Albornoz.

