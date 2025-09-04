Reportaje de CHV señala que Patricio Góngora, hombre de confianza de Luksic, estaría detrás de las cuentas trolls de José Antonio Kast

Un reportaje emitido la noche de este miércoles por Chilevisión, sindicó a Patricio Góngora Torreblanca (en la foto), hombre de confianza de Luksic y actual miembro del directorio de Canal 13, como la persona que estaría detrás de las cuentas «trolls» o «bots» de José Antonio Kast.

Según se indicó en la emisión televisiva, Góngora ocupaba el alias de @Patitoo_Verde en las redes sociales, y se coordinaba con Ricardo Inaiman Barrios, alias @JackedIn, para llevar a cabo campañas de acoso masivo -utilizando noticias falsas- hacia los adversarios políticos de Kast, incluyendo a Evelyn Matthei.

El reportaje generó inmediatas reacciones, entre ellas, la de la candidata Jeannette Jara: «El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo».

Para Jara, «no sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños», enfatizó la postulante a La Moneda.

Lee esta y otras reacciones a continuación:

El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo. No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables.



José Antonio… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) September 4, 2025

🛑 GRAVÍSIMO lo que acaba de revelar #reportajeschv sobre los bots de ultraderecha y sus ataques. Según la investigación periodística, el "jefe" de este ejército concertado de cuentas anónimas, sería Patricio Góngora Torreblanca, parte del directorio de @canal13. pic.twitter.com/OzaYDOI6jb — Andrés Giordano Diputado D9 (@AndresGiordanoS) September 4, 2025

¿Y este loco es uno de los haters de Kast? Quedó descolocado cuando el periodista lo encaró. Un valiente detrás de pantalla. Qué ridículo. #ReportajesCHV pic.twitter.com/XwqKA60TvV — Lorena Moreno Berroeta (@lomorenobe) September 4, 2025

Que Matthei haya desistido de demandar sólo hace pensar que “Patito verde” no debe ser el único personaje relativamente importante que hay en esas cuentas #ReportajesCHV — Guillermo Crisóstomo (@GCrisostomoT) September 4, 2025

Canal 13 vinculado a las cuentas troll de Kast



🔴 Según un reportaje emitido por Chilevisión, se mencionó a Patricio Góngora, director de @canal13, en el marco de una investigación periodística sobre la coordinación de cuentas en redes sociales pro José Antonio Kast que atacaron… pic.twitter.com/WnqSgAaZsQ — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) September 4, 2025

Canal 13 seguirá teniendo a Patito Verde alias Patricio Góngora en su Directorio?



Qué opina @aluksicc de ello?, el silencio es complicidad



Bien Chilevisión desenmascarando a quienes orquestan mentiras y tergiversaciones para beneficiar a Kast y su secta Republicana — René Squella Soto💚🤎🖤 (@ReneSquellaSoto) September 4, 2025

Los bots de Kast coordinados para atacar de manera descontrolada. Y lo peor es que Patricio Góngora es periodista de @canal13 y miembro del directorio.



Patricio Góngora y Ricardo Inaiman, bots Republicanos.



Kast, no mande a sus trolls a atacarnos. pic.twitter.com/dIF4gqKtdE — Valeria Cárcamo Vidal (@vidalcvale) September 4, 2025

Están activando a otros bots sin seguidores. Quedaron locos con el reportaje de Chilevision. pic.twitter.com/dU4dlrvC8F — Nicolas Copano (@copano) September 4, 2025

Mira el reportaje completo AQUÍ