Reportaje de CHV señala que Patricio Góngora, hombre de confianza de Luksic, estaría detrás de las cuentas trolls de José Antonio Kast

Un reportaje emitido la noche de este miércoles por Chilevisión, sindicó a Patricio Góngora Torreblanca (en la foto), hombre de confianza de Luksic y actual miembro del directorio de Canal 13, como la persona que estaría detrás de las cuentas «trolls» o «bots» de José Antonio Kast.
Según se indicó en la emisión televisiva, Góngora ocupaba el alias de @Patitoo_Verde en las redes sociales, y se coordinaba con Ricardo Inaiman Barrios, alias @JackedIn, para llevar a cabo campañas de acoso masivo -utilizando noticias falsas- hacia los adversarios políticos de Kast, incluyendo a Evelyn Matthei.
El reportaje generó inmediatas reacciones, entre ellas, la de la candidata Jeannette Jara: «El reportaje de CHV confirmó algo gravísimo: la manipulación con bots ya no es sospecha, es una realidad que daña la democracia. Instala odio, actúa de forma violenta y sin ningún escrúpulo».
Para Jara, «no sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario. ¿Qué más necesitamos para exigir transparencia? La ciudadanía merece respuestas, no engaños», enfatizó la postulante a La Moneda.
