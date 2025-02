Reprograman tercera noche del Festival de Viña del Mar para este sábado

El Festival Internacional de la Canción Viña del Mar 2025 decidió suspender y reagendar su tercera jornada debido al apagón masivo que afectó a gran parte del territorio nacional este martes.

La interrupción del servicio eléctrico llevó al Gobierno a decretar estado de excepción por catástrofe e imponer toque de queda en las regiones afectadas.

La medida afecta a todo el territorio comprendido entre Arica y Parinacota hasta Los Lagos, y el toque de queda rige desde las 22:00 horas de este martes hasta las 6:00 horas de mañana miércoles, según informó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

Ante este panorama, desde el Festival Internacional de Viña del Mar publicaron un comunicado a través de sus redes sociales dando a conocer que el show de esta noche fue suspendido y será reprogramado para el próximo sábado 1 de marzo.

«Lamentamos profundamente tener que comunicarles que, debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno de Chile, los shows de esta noche deberá ser reprogramado para el sábado 1 de marzo de 2025. Sabemos cuánto esperaban este momento y lo importante que es para ustedes, por eso queremos asegurarles que los artistas y el comediante confirmados estarán presentes en la nueva fecha, manteniendo el mismo horario», indicaron en el texto.

Aquellos que no puedan asistir al espectáculo el próximo sábado, podrán solicitar el reembolso de sus boletos.

“Si no pueden acompañarnos ese día, pueden solicitar la devolución íntegra de su dinero a través de www.puntoticket.com a partir del 3 de marzo de 2025”, señalaron los organizadores del festival.

«Entendemos la frustración que esto puede generar y les pedimos disculpas de todo corazón por este cambio inesperado. Apreciamos su comprensión y apoyo en estos momentos. Lo más importante es que todos estén bien y seguros», indicaron desde la dirección del Festival de Viña del Mar.

«Les pedimos que se retiren con calma y tranquilidad. Pronto nos volveremos a encontrar para vivir juntos una noche inolvidable», cerraron.

En esta tercera noche del Festival se iban a presentar el famoso grupo de pop Morat y el cantante urbano Sebastián Yatra. Mientras que la sección del humor estaría a cargo de Pedro Ruminot.

Gobierno justifica la suspensión del evento

Previo a la suspensión de la tercera jornada, la organización del Festival permitió el ingreso de los asistentes a la Quinta Vergara, con el fin de garantizar su seguridad mientras esperaban una decisión oficial.

A los espectadores se les ofreció acceso a servicios sanitarios, hidratación gratuita, asientos y la posibilidad de comprar alimentos y bebidas, en un intento por mantener el orden en medio de la incertidumbre.

Tras confirmarse la cancelación del evento, la ministra Tohá expresó su pesar y explicó que las condiciones no permiten garantizar la seguridad de los asistentes.

“Con mucha pena, en este momento no se puede realizar el evento. No hay luz en la ciudad, no hay luz en el entorno de la Quinta Vergara, y aunque el recinto podría contar con sistemas de emergencia, el contexto general hace inviable continuar con el festival”, explicó.