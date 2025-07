«Reunión de Apoderados»: la exitosa comedia de Rodrigo Bastidas llega a Mori Parque Arauco

Tras más de un año de funciones a sala llena, la obra debuta en el sector oriente de la capital para conquistar a nuevos públicos con una historia tan hilarante como crítica sobre la sociedad actual.

Con más de 25 mil espectadores y 120 funciones ininterrumpidas desde su estreno en abril de 2024, la comedia “Reunión de Apoderados”, escrita por Rodrigo y Milena Bastidas, llega por primera vez a Mori Parque Arauco, con funciones todos los viernes y sábados a las 22:15 horas, desde el 4 de julio hasta el 30 de agosto.

Dirigida por Rodrigo Bastidas, la obra presenta una aguda crítica social con altas dosis de humor y se sitúa en la reunión de apoderados de un colegio de élite, donde cuatro padres —una abogada feminista, una madre agobiada, un padre superado por las deudas y un sesentón que se cree joven— se enfrentan a sus diferencias ideológicas, políticas y personales, hasta que el profesor revela una inquietante verdad que cambia el curso del encuentro.

Lo que parecía una cita escolar común, da paso a un juego de tensiones y giros inesperados, donde nadie queda libre de juicio. “Esta obra es un reflejo de nuestra sociedad en crisis, donde se habla mucho y se escucha poco, y en la que prima lo individual sobre lo colectivo”, señala Bastidas.

El elenco, de primer nivel, está compuesto por Luz Valdivieso, María José Necochea, Claudio Arredondo, Nicolás Saavedra y Claudio Olate, quienes dan vida a estos intensos personajes con maestría y humor.

El regreso al teatro también marca un hito para Luz Valdivieso, quien vuelve a las tablas después de varios años. “Lo primero que me sedujo fue trabajar con Rodrigo Bastidas, con quien he hecho algunas de las mejores teleseries de mi carrera”, comenta la actriz. “Además, el personaje de Leonor (la abogada feminista) me encantó porque es muy distinto a mí: tiene mal carácter, mucha personalidad, y eso siempre me desafía como actriz”.

Esta hilarante y aguda comedia expone los prejuicios y contradicciones de los apoderados que, entre acusaciones y recriminaciones, intentan evitar ser los padres del niño señalado como ladrón, tras producirse un misterioso robo dentro de la sala de clases.

“Esta obra tiene mucho tema atractivo que va a resonar en la gente y que va a ser un llamado de atención para hacernos cargo y preocuparnos de que la convivencia entre nosotros sea más sana, más cariñosa”, puntualiza Bastidas.

Las entradas para este imperdible panorama ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori.

REUNIÓN DE APODERADOS

Fecha: Del 4 de julio al 30 de agosto

Horario: Viernes y sábado, a las 22.15 hrs

Lugar: Mori Parque Arauco (Av. Presidente Kennedy 5413, Las Condes)

Duración: 80 minutos

Edad recomendada: +12 años

Ficha artística: Dramaturgia: Milena Bastidas y Rodrigo Bastidas | Dirección: Rodrigo Bastidas | Elenco: Claudio Arredondo, Luz Valdivieso, María José Necochea, Nicolás Saavedra y Claudio Olate | Producción: “Acertijo” y “Necochea y Bastidas” | Asistente de producción: Ana María Jullian | Jefe técnico: Eduardo Cristi | Escenografía: Cristián Mayorga | Vestuario: Marcelo Madariaga | Iluminación: Cristián Mayorga.