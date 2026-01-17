Revelan que senadora PPD Loreto Carvajal habría recibido $300 millones por gestiones para nombrar a conservador de bienes raíces de Chillán

Un reportaje del portal Ciper reveló que la senadora del PPD por la Región de Ñuble, Loreto Carvajal (en la foto), habría recibido la suma de 300 millones de pesos a cambio de intervenir a favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de bienes raíces de Chillán.

«Ciper confirmó que el abogado y exdiputado Eduardo Lagos, acusado de haber pagado coimas por fallos de la exjueza Ángela Vivanco, declaró ante la fiscalía que la senadora Loreto Carvajal (PPD) recibió $300 millones a cambio de intervenir a favor del nombramiento de Yamil Najle como conservador de Chillán», se lee en la bajada de la publicación.

En esa línea, desde el medio de investigación periodística recordaron que Najle «también es acusado en la misma causa por su supuesta participación en un esquema para lavar el dinero de las coimas pagadas por Lagos y su socio Mario Vargas, ambos en prisión preventiva».

Asimismo, indicaron que la senadora Carvajal «ha desmentido haber hecho gestiones por Najle», y que con la senadora PPD, ya son 4 los parlamentarios «que figuran en la investigación, ya sea porque sus nombres aparecieron en declaraciones, en escuchas telefónicas o en las cuentas bancarias de los implicados», puntualiza la publicación.

