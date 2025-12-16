Revirtió alza inicial y terminó con números rojos: La primera reacción de la Bolsa de Santiago tras triunfo de Kast

Tras un arranque al alza, la Bolsa de Santiago finalmente terminó la jornada de este lunes 15/12 con números rojos, en lo que es la primera reacción de los mercados ante la llegada a la Presidencia del ultraderechista José Antonio Kast.

Según consignaron medios nacionales, al inicio del día el IPSA bordeó los 10.500 puntos, un «nuevo máximo histórico» indicaron en ese momento prácticamente todos los reportes de prensa.

Pero, al cabo de unos minutos los índices fueron cayendo hasta llegar, al cierre de las operaciones, a perder un 0,94%, situándose en los 10.323 puntos.

En esa línea, una nota del diario La Tercera recordó que el IPSA cerró el pasado viernes en máximos «históricos», acumulando una ganancia de 55% en lo que va de 2025, «uno de los mejores rendimientos del mundo», apuntó el matutino.

Bolsa de Santiago revierte el alza inicial tras victoria de Kast y cierra con números rojos https://t.co/SPANWkh8Rk — La Tercera (@latercera) December 15, 2025

