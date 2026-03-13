Revueltas, feminismos y anticolonialismo: U. de Chile abre convocatoria a diplomado sobre pensamiento crítico

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile abrió las postulaciones para el Diplomado de Extensión en Pensamiento Crítico Latinoamericano 2026, una iniciativa orientada a rescatar, actualizar y proyectar las principales tradiciones del pensamiento transformador en la región.

El programa se desarrollará entre mayo y diciembre de 2026, en modalidad híbrida, y está dirigido a todas las personas interesadas que hayan completado la enseñanza media, no requiriéndose formación universitaria previa.

«El diplomado pone el foco en las revueltas populares, los feminismos latinoamericanos, los procesos anticoloniales y el marxismo desde un enfoque latinoamericano, junto con otros debates que han marcado la praxis emancipatoria del continente», apuntaron desde la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad.

«Su propósito», agregaron, «es visibilizar corrientes críticas históricamente marginadas de la narrativa oficial, pero fundamentales para comprender la realidad de los procesos político-sociales que contribuyeron a la configuración del pensamiento crítico latinoamericano, colocando énfasis en sus principales contribuciones teóricas y categoriales, identificando algunos de los debates estratégicos más significativos para la transformación de la realidad contemporánea de la región».

Se trata de un programa transdisciplinario, que articula saberes surgidos de la experiencia política e intelectual latinoamericana con aportes provenientes de las humanidades, las ciencias sociales y el derecho.

El diplomado contempla varios módulos temáticos: Revueltas, progresismos y (neo)fascismos en América Latina; Orígenes y vigencia del pensamiento crítico latinoamericano (Anticolonialismo); El marxismo latinoamericano: itinerarios y debates; Los mil feminismos latinoamericanos; y Movimientos sociales y luchas contrahegemónicas.

En el desarrollo de los contenidos también participarán representantes de diversas organizaciones sociales, lo que busca fortalecer el diálogo entre academia y experiencias de organización social.

Requisitos de postulación

Para postular solo se requiere haber finalizado la enseñanza media. Las inscripciones se realizan a través del formulario disponible en el sitio web de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

Para más información o consultas, se puede escribir al correo: [email protected]

El Ciudadano