Roberto Celedón cierra campaña a diputado con masivo respaldo ciudadano y liderando encuestas en El Maule

El actual diputado del Maule, Roberto Celedón, quien postula a la reelección por el Distrito 17, encabeza las encuestas de intención de voto en la región, perfilándose como una de las principales mayorías parlamentarias del Maule, según distintos sondeos conocidos en las últimas semanas.

Durante su campaña, el parlamentario ha mantenido un despliegue territorial sostenido, con actividades en diversas comunas y encuentros con organizaciones sociales, dirigentes vecinales y autoridades locales.

Su figura ha sido vinculada al legado político de la exdiputada Mercedes Bulnes, primera mujer en representar al Distrito 17, a quien ha mencionado en reiteradas ocasiones como referente político.

Si bien el acto fue convocado por la candidatura presidencial, la presencia de Celedón fue una de las más destacadas, evidenciando el nivel de respaldo ciudadano que ha ido acumulando durante el proceso electoral.

Con este cierre de campaña, Celedón se posiciona como uno de los candidatos con mayor proyección en la región de cara a las elecciones del próximo domingo.

El Ciudadano