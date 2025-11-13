Roberto Celedón cierra campaña a diputado con masivo respaldo ciudadano y liderando encuestas en El Maule

Su figura ha sido vinculada al legado político de la exdiputada Mercedes Bulnes, primera mujer en representar al Distrito 17, a quien ha mencionado en reiteradas ocasiones como referente político. Con este cierre de campaña, Celedón se posiciona como uno de los candidatos con mayor proyección de cara a las elecciones del próximo domingo.

Roberto Celedón cierra campaña a diputado con masivo respaldo ciudadano y liderando encuestas en El Maule
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

El actual diputado del Maule, Roberto Celedón, quien postula a la reelección por el Distrito 17, encabeza las encuestas de intención de voto en la región, perfilándose como una de las principales mayorías parlamentarias del Maule, según distintos sondeos conocidos en las últimas semanas.

Durante su campaña, el parlamentario ha mantenido un despliegue territorial sostenido, con actividades en diversas comunas y encuentros con organizaciones sociales, dirigentes vecinales y autoridades locales.

Su figura ha sido vinculada al legado político de la exdiputada Mercedes Bulnes, primera mujer en representar al Distrito 17, a quien ha mencionado en reiteradas ocasiones como referente político.

Si bien el acto fue convocado por la candidatura presidencial, la presencia de Celedón fue una de las más destacadas, evidenciando el nivel de respaldo ciudadano que ha ido acumulando durante el proceso electoral.

Con este cierre de campaña, Celedón se posiciona como uno de los candidatos con mayor proyección en la región de cara a las elecciones del próximo domingo.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Roberto Celedón anuncia candidatura a diputado encabezando la lista Unidad Por Chile

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón denuncia a Mejor Niñez ante la Contraloría por graves negligencias en residencia infantil de Linares

Hace 2 meses
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón y Seremi de Transporte abordan Plan de Ciclo-rutas y mejoras al transporte público en Curicó

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón tras audio del capitán del Cobra en Caso Bruma: "Estamos frente a un delito gravísimo como el homicidio"

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputados Roberto Celedón y Carolina Tello presentan proyectos para fortalecer la justicia y el cumplimiento de obligaciones internacionales en DD.HH.

Hace 3 meses
El Ciudadano

Comisión de Derechos Humanos sesiona sobre expropiación parcial de Colonia Dignidad para sitio de memoria

Hace 3 meses
El Ciudadano

Diputado Celedón cuestionó autorización de Fiscalía para realizar 'mantención' a buque Cobra sin tener todavía ningún formalizado: "¿Por qué este trato preferente a la empresa?"

Hace 7 días
El Ciudadano

“Se le achacan cosas que no tienen nada que ver con ella”: Diputado Barrios defiende a Jeannette Jara ante las críticas

Hace 3 meses
El Ciudadano

"Pinochet usó el poder del Estado para apropiarse de fondos públicos": Diputado Celedón sobre la herencia ilícita

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano