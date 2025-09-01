Ropa para perros: ¿Qué razas realmente la necesitan y cuál es la tela adecuada?

Pijamas, parkas, polerones, camisetas de fútbol, disfraces o impermeables. La oferta de ropa para perros es cada vez más amplia y vistosa. Hoy no resulta extraño ver a los cachupines luciendo un look especial en sus paseos, posar con tenidas llamativas para redes sociales o incluso acompañar a sus dueños en celebraciones como Navidad o Año Nuevo.

Pero surge una duda inevitable: ¿todos los perros necesitan vestirse? Según Ana Francisca Soto, secretaria de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), no todas las razas lo requieren. Explica que la ropa puede ser un apoyo para razas pequeñas, de pelo corto, cachorros, adultos mayores o animales con problemas de salud, ya que son más sensibles al frío. En cambio, perros grandes o con un pelaje abundante suelen contar con aislamiento natural suficiente, por lo que vestirlos puede ser incómodo e innecesario.

Cuando se trata de los perros que sí necesitan abrigo, la elección de la tela es fundamental. Soto destaca que lo más importante es que las prendas sean ligeras, transpirables y cómodas, de modo que permitan el movimiento natural del animal. En invierno, una tela térmica o polar puede ayudar a mantener la temperatura, mientras que en climas más templados lo recomendable es optar por materiales suaves como el algodón, que eviten irritaciones y acumulación de calor. Además, subraya la importancia de mantener siempre la ropa seca, ya que la humedad puede generar problemas en la piel.

El interés por la moda canina crece en paralelo al mercado de productos para mascotas en Chile, uno de los más dinámicos de América Latina. Sin embargo, más allá de la estética, vestir a los perros en épocas frías responde principalmente a un criterio de bienestar. Soto recuerda que, en los animales sensibles al frío, una prenda adecuada puede marcar la diferencia en los paseos durante las primeras horas de la mañana o en días de bajas temperaturas, siempre y cuando se evite abrigarlos de más y se respete su comodidad.

Respecto a los perros que suelen dormir en patios o exteriores, la especialista es clara: si la temperatura baja de cero, lo ideal es que permanezcan dentro de la casa. Aunque la ropa pueda ayudar, no reemplaza la necesidad de contar con un espacio seco, aislado y protegido del viento. En casos extremos, las frazadas o una caseta bien acondicionada pueden ser un complemento, pero la recomendación más segura siempre será ofrecerles un lugar en el interior.

Así, la ropa para perros deja de ser solo un accesorio llamativo y se convierte en una herramienta útil para proteger a quienes más lo necesitan, siempre que se elijan las telas correctas y se priorice la comodidad del animal por sobre la moda.