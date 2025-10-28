Roxana Cardona, abogada de DDHH de El Salvador, expone en Valparaíso: «Hoy las dictaduras se visten de democracia y llegan al poder por elecciones libres»

Abogada participará en un conversatorio donde se abordará la experiencia de El Salvador. A su juicio, "se hace necesario entender cómo las dictaduras ya no se visten de verde olivo. Hoy se visten de democracia y llegan al poder por elecciones libres. En este conversatorio, veremos cómo socavan las democracias y cómo la población cede sus derechos por una sensación de falsa seguridad, en un país donde no existe un debido proceso, ya que no existe un perfil de captura y el tiempo de encarcelamiento se vuelve torturador, llegando hasta la muerte".

La abogada y activista de Derechos Humanos, Roxana Cardona, presentará la charla «El Salvador: Autoritarismo y Cárcel» en el Parque Cultural de Valparaíso (Excárcel).

El encuentro pretende ser un espacio de reflexión acerca de «un nuevo modelo de dictadura que utiliza la seguridad carcelaria como herramienta para legitimar un gobierno autoritario y que, al mismo tiempo, afecta de manera desigual a personas marginalizadas, racializadas, mujeres y disidencias sexuales», comenta la profesional.

Roxana Cardona es una reconocida abogada penalista de El Salvador, que ha enfocado su trabajo en la defensa penal representando a ciudadanos detenidos afectados por el régimen de excepción impuesto por el Presidente Nayib Bukele. También es vocera del movimiento Justicia Social y Contraloría Ciudadana, que denuncia abusos y pide atención a casos de violaciones a los derechos humanos.

Además, en su rol de activista ha denunciado persistentemente las violaciones a los derechos humanos y la normalización de prácticas abusivas en las cárceles, ayudando a visibilizar el retroceso del espacio cívico en El Salvador y la limitación a la libre expresión, lo que ha significado que la abogada ha sido acosada e intimidada en varias ocasiones.

Según Cardona, «se hace necesario entender cómo las dictaduras ya no se visten de verde olivo. Hoy se visten de democracia y llegan al poder por elecciones libres. En este conversatorio, veremos cómo socavan las democracias y cómo la población cede sus derechos por una sensación de falsa seguridad, en un país donde no existe un debido proceso, ya que no existe un perfil de captura y el tiempo de encarcelamiento se vuelve torturador, llegando hasta la muerte».

La actividad además contará con la presentación del trabajo artístico de Tatiana Alemán de la Colectiva salvadoreña «Los Siempre Sospechosos de Todo» con la obra «Y mucho más», que aborda la mirada y sufrimiento de familiares de personas privadas de libertad.

En tanto, la conversación será moderada por Myr Chávez, de la Fundación Pajarx Entre Púas, reconocida agrupación porteña que trabaja con arte, cultura y derechos humanos en las cárceles del país.

Coordenadas

«El Salvador: Autoritarismo y Cárcel» se realizará el miércoles 29 de Octubre, en la Sala de Lectura del Parque Cultural de Valparaíso «Excárcel) y comenzará a las 17:30 con un café, para iniciar el conversatorio a las 18:15 horas.

