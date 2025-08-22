San Felipe: Presidio perpetuo para femicida de Michelle Silva

Con este tipo de condena, recién al cumplir 20 años de reclusión efectiva el sujeto puede postular a algún tipo de beneficio penitenciario.

A presidio perpetuo fue condenado Claudio Alejandro Figueroa Figueroa, como autor del femicidio no íntimo de Michelle Silva Gutiérrez, ocurrido el 6 de enero de 2024 en la comuna de San Felipe.

La sentencia fue emitida por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de dicha ciudad de la región de Valparaíso, en fallo unánime adoptado por los jueces Paola Hidalgo, Claudio Osorio y Rodrigo Cortés.

Recordemos que con este tipo de condena, recién al cumplir 20 años de reclusión efectiva el sujeto puede postular a algún tipo de beneficio penitenciario.

Asimismo, se informó que una vez ejecutoriado el fallo, se le tomarán al individuo las correspondientes muestras biológicas para así ser incorporado al registro nacional de ADN de condenados.

Michelle Silva fue asesinada por Claudio Figueroa -según se acreditó en el juicio- quien la atacó por la espalda ahorcándola con un cordón, matándola por asfixia. Ambos estaban en la casa del hombre, donde además vivía su madre y su hermano. Habían concertado una cita por una aplicación de internet.

Al otro día del crimen, Figueroa intentó primero trasladar el cuerpo en bicicleta, no pudo, así que lo hizo con un carro de supermercado, llevándolo hasta el río Aconcagua, donde lo arrojó, siendo recuperado recién el 12 de febrero.

