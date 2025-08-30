San Pedro de la Paz: Detienen a sujeto acusado de matar a disparos a una mujer solo porque no lo dejaron adelantar con su vehículo

El hombre, que sería conocido con el apodo de "Crazy Nash", efectuó varios disparos contra el auto en que viajaba la víctima, Paola Macarena Riveros Saéz (33 años), junto a su pareja y su hijastra de 16 años, ofuscado porque no lo habían dejado adelantar. El hecho ocurrió en la vía principal de San Pedro de la Paz.

El sábado 30 de agosto pasa a control de detención el hombre que está siendo imputado por la fiscalía como el responsable del homicidio de Paola Macarena Riveros Saéz (33 años), ocurrido el 17 de agosto pasado en San Pedro de la Paz.

En un punto de prensa realizado al cierre de esta jornada, el fiscal de análisis criminal del Biobío, Felipe Calabrano, explicó que el individuo, que fue detenido en el sector de Los Álamos, también tenía una orden judicial pendiente debido otro asesinato que cometió en Lota, en el año 2024, presuntamente por un «ajuste de cuentas» con rivales.

«Los antecedentes que hay es que habría participado en el homicidio de Macarena como autor directo», señaló el persecutor, detallando que se trata de antecedentes «bastante categóricos de su participación» en este horrendo crimen que conmocionó a la región y al país.

Recordemos que el sujeto, que sería conocido con el apodo de «Crazy Nash», efectuó varios disparos contra el auto en que viajaba Macarena con su pareja y su hijastra de 16 años, ofuscado porque no lo habían dejado adelantar. El hecho ocurrió en la vía principal de San Pedro de la Paz.

En esa línea, el fiscal Calabrano anunció que van a pedir la ampliación de la detención del imputado «para poder afinar los últimos antecedentes y poder formalizarlo por los dos hechos la próxima semana».

Paola Macarena Riveros Sáez era de profesión Prevencionista de Riesgos. Viajaba de copiloto junto a su pareja y su hijastra cuando fueron atacados a tiros en su vehículo.

