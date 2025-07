SANFIC21 da a conocer programación oficial que se exhibirá en salas de cine de la Región Metropolitana

La edición n°21 del Santiago Festival Internacional de Cine contará con 89 películas nacionales e internacionales y con destacadas actividades en SANFIC Industria . La organización del certamen anunció un reconocimiento a la trayectoria al destacado director español Alex de la Iglesia, quien será el invitado especial de este año.

El festival clausurará con la película “ Miss Carbón” protagonizada por Lux Pascal. El film se estrenó recientemente en España y se exhibirá en SANFIC21 en calidad de estreno latinoamericano.

La vigésimo primera versión del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC)

producido por Storyboard Media, presentado por Fundación CorpArtes y cofinanciado por El Ministerio de las Culturas, Las Artes y El Patrimonio, se celebrará en Santiago entre los días 17 y 24 de agosto, y exhibirá 89 largometrajes y cortometrajes, entre los que se encuentran 21 estrenos mundiales, 21 latinoamericanas y 47 nacionales.

“SANFIC es un festival que ha contribuido de forma concreta al fortalecimiento del sector audiovisual chileno, a través de la formación de nuevas generaciones de audiovisualistas nacionales, de la visibilización del trabajo

de cineastas locales emergentes, y del reconocimiento de nuestros creadores y creadoras de trayectoria. Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio reconocemos esta labor fundamental que ha complementado generando oportunidades de acceso a una atractiva programación audiovisual, como también realizando un potente trabajo educativo y de formación de públicos, especialmente de niñas, niños y adolescentes”, indicó Carolina Arredondo, Ministra de Las Culturas Las Artes y el Patrimonio.

Durante la conferencia de prensa, realizada este martes 29 de julio en Cinépolis de Parque Arauco, estuvieron presentes Carlos Núñez, Fundador y Director Artístico de SANFIC y Gabriela Sandoval, Fundadora de SANFIC y directora de SANFIC Industria quienes fueron los encargados de dar a conocer los detalles y novedades de esta nueva edición.

El festival contará con grandes estrenos internacionales como: It was just an Accident, de Jafar Panahi; La Ola de Sebastian Lelio, Meet the Barbarians, de Julie Delpy; The Mastermind, de Kelly Reichardt, Alpha de Julia Ducornau, The Light de Tom Tykwer y Cuando Cae el Otoño de Francois Ozon entre otros.

Entre las sorpresas de este año en Función Especial, estará el estreno latinoamericano de la película “Miss Carbón”, protagonizada por Lux Pascal y que el festival exhibirá en su ceremonia de clausura el día 23 de agosto en el Teatro Oriente.

“Estamos muy entusiasmados con la selección de este año. Contamos con una destacada presencia de cineastas nacionales, con películas en calidad de premier realizadas en diversas regiones del país y en coproducción con otros países, lo que refleja la riqueza y diversidad de temáticas y miradas que existen en nuestro cine. Además, tendremos una sólida participación internacional, que permite generar vínculos y diálogos entre distintas cinematografías del mundo. Muchas de estas producciones han sido exhibidas en los festivales más importantes del mundo, como Cannes, Venecia, San Sebastián, Berlín o Sundance, y otras se presentarán como estrenos mundiales en SANFIC21.

Es una oportunidad única para que el público local disfrute de obras recientes, innovadoras, entretenidas y premiadas. Y si a esto le sumamos la presencia de destacados jurados y nuestro invitado especial, Alex de la Iglesia, el panorama se vuelve imperdible”, comenta Carlos Núñez, Fundador y Director Artístico de SANFIC.

Reconocimiento a la trayectoria a Alex de la Iglesia La edición 21° del certamen le entregará un reconocimiento a la trayectoria por primera vez en Chile al destacado

director español Alex de la Iglesia incluyendo además una Retrospectiva con 4 películas entre las que se encuentran: El día de la Bestia (1995), ganadora de seis premios goya, y una de las películas que le permitió consagrar su estilo único; Perdita Durango (1997) protagonizada por Javier Bardem; La Comunidad (2000),

estrenada en el Festival de Cine de Montreal, premiada en la categoría a Mejor Director, y Premio del Público, posteriormente fue ganadora de tres premios goya; y finalmente, Crimen Ferpecto (2004), estrenada en el Festival de Sitges y presentada dentro de la selección oficial del festival. Mundialmente reconocido por su estilo inconfundible, que mezcla el humor negro, lo grotesco y la crítica social y con una carrera que abarca más de tres décadas, De la Iglesia ha dejado una huella indeleble en el cine contemporáneo con títulos emblemáticos como “El día de la bestia”, “La comunidad”, “Balada triste de trompeta” —con la que obtuvo el León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia— y “Las brujas de Zugarramurdi”, entre muchos otros. Además, ha sido una figura clave en la renovación del cine español, presidiendo la Academia de Cine y produciendo a nuevas voces a través de su sello Pokeepsie Films.

Su obra, provocadora, visualmente potente y cargada de ironía, ha sido celebrada en los más importantes festivales del mundo, consolidándolo como uno de los directores más influyentes de habla hispana. SANFIC21 se enorgullece en rendir homenaje a una carrera que ha marcado generaciones de cinéfilos y cineastas.

Será en la Ceremonia de Inauguración del Festival, que se realizará el domingo 17 de agosto Cinépolis La Reina, que SANFIC hará entrega del Reconocimiento a la Trayectoria a Alex de la Iglesia, el cual se le otorga a artistas que hayan tenido un impacto original y transformador en el medio cinematográfico. Asimismo, De la

Iglesia formará parte del festival presentando su largometraje “El día de la Bestia”, en la función del día 18 de agosto, y como expositor en el conversatorio de acceso gratuito que se realizará en el Centro Cultural CEINA, el día 19 de agosto.

Producciones Destacadas

Entre las secciones más esperadas por los cinéfilos se encuentra Maestros del Cine. Este año, los asistentes podrán disfrutar de las obras más recientes de reconocidos directores y directoras internacionales, que han sido estrenados y premiados en grandes festivales como Cannes, Toronto, San Sebastián, Berlín, Miami, Rotterdam,

entre otros. Entre los títulos que se exhibirán, se encuentran: Meet The Barbarians (Francia) – Julie Delpy, Diamanti (Italia) – Ferzan Özpetek, Ariel (España, Portugal) Lois Patiño, The Flats (Irlanda, Francia, Bélgica, Reino Unido) – Alessandra Celesia, The Light (Alemania) – Tom Tykwer, Cuando Cae el Otoño (Francia) – François Ozon, La Ola (Chile) – Sebastián Lelio, Alpha (Francia) – Julia Ducornau, The Mastermind (USA) – Kelly Reichardt, It was just an accident (Irán, Francia, Luxemburgo) – Jafar Panahi.

Competencias y Jurados 2025

Tal como en versiones anteriores, las competencias se dividirán en tres categorías: Internacional, de Cine Chileno y de Cortometraje Talento Nacional, las que tienen el objetivo de promover las producciones de directoras y directores emergentes.

La Competencia Internacional contará con ocho producciones, las cuales competirán por las categorías a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Interpretación. Las películas en competencia son: Una quinta portuguesa (España, Portugal), de Avelina Prat protagonizada por la actriz María de Medeiros; Querido Trópico (Panamá, Colombia), de Ana Endara Mislov protagonizada por la actriz chilena Paulina García; Runa Simi (Perú), de Augusto Zegarra; That Summer in Paris (Le Rendez-vous de l’été ) (Francia), de Valentine Cadic; El Monstruo de Xibalba (México), de Manuela Irene; Un poeta (Colombia, Alemania, Suecia), de Simón Mesa Soto; Cuerpo Celeste (Chile, Italia), de Nayra Ilic García; y Polvo Serán (España, Suiza, Italia), de Carlos Marqués-Marcet protagonizada por el actor chileno Alfredo Castro.

El jurado de la Competencia Internacional está compuesto por: la directora, guionista, productora y artista visual, Mariana Rondón; el fundador de Ventana Sur y Blood Window, Bernardo Bergeret; y la destacada actriz chilena de cine y televisión, Mariana Di Girolamo. Asimismo, la Competencia de Cine Chileno también contará con ocho películas, las cuales competirán a su vez por los premios a la Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Interpretación. Estas son: La Quinta

(Argentina, Brasil, Chile, España), de Silvina Schnicer; Lo que no se dijo (Chile, Colombia), de Ricardo Valenzuela Pinilla; Al Sur del Invierno está la Nieve, de Sebastián Vidal Campos; Si vas para Chile, de Amilcar Infante y Sebastián González M.; Zafari (Perú, México, Brasil, Francia, Chile, R. Dominicana, Venezuela), de Mariana Rondón; Kaye (Chile, Italia), de Juan Cáceres; Después de la Niebla (Chile, Reino Unido, Francia), de Miriam Heard; y Los Renacidos (Argentina, Chile, España), de Santiago Esteves.

El jurado de la Competencia de Cine Chileno estará compuesto por: Paulina Obando, productora y académica chilena; Jana Wolff, encargada del área de marketing del European Film Market de la Berlinale; y Carlos Márques – Marcet, guionista, director y montador español. Finalmente, la Competencia Cortometraje Talento Nacional estará compuesta por 21 cortometrajes, los cuales competirán en la categoría a Mejor Cortometraje. Estos son: Morfología Underground, de Sidka Saavedra; Medianoche, de Diego Ayala; Futura Licenciada, de Samantha Copano y Florencia Peña; No Soy Tuyo, de Cristina Sitja Rubio; Mamita Lidia, de Juan Bautista Tagle y Joaquín Nercasseau; Trascender, de Vicente Bustos Silva; En las estrellas bailan los perros, de Raimundo Bucher, Constanza Barrios, Matías Yunge y Florencia de la Maza; El sacrificio de las luciérnagas, de Giancarlo Bozzi Álvarez; Masivo, de Ignacio Pavez; Lo que fue nuestro hogar, de Angelo Lobos; Ürsula, de Edison Cájas; Lost Call, de Sergio Allard; Fantasmas de vidas futuras, de Antonia Monserrat y Ricardo Alfonso López; Días de verano, de Fiora Salas- Román; Life Invisible, de Bettina Perut e Iván Osnovikoff; Feliz Cumpleaños, Lucía, de Patricio Alfaro; Un lugar para ver el fin del mundo, de Guille Söhrens; Baldías, de Julieta Acuña; Proyecto de Verano, de Rocío Huerta y Paz Ramírez; Laurita, de Sebastián Soto Salas; y Atardecer en América, de Matías Rojas Valencia.

El jurado de la Competencia Cortometraje Talento Nacional está compuesto por: el actor chileno, Clemente Rodríguez; la ex directora de Ventas y Operaciones del Marché du Film de Cannes y Ventana Sur, Maud Amson; y la actriz austriaca, Thea Ehre. Visiones del Mundo y Función Especial.

Otra sección que se podrá disfrutar dentro del festival es la de Visiones del Mundo, dedicada a presentar en sus distintas subsecciones de thriller, ciencia ficción, fantástico, y cine chileno, reconocidos largometrajes de ficción y no ficción de todo el mundo. Frisch (Alemania), de Damian John Harper, será la encargada de representar la sección de thrillers en el festival. Mientras que dentro de la categoría de cine chileno, hará su estreno mundial el largometraje Jano & Dafi, de Camilo Erazo.

Como Ciencia Ficción, se presentará la película Un futuro brillante (Uruguay, Argentina, Alemania), de Lucía Garibaldi, exhibida en el Festival de Tribeca. Y en el género de lo Fantástico, se encontrarán los títulos: Todas las fuerzas (Argentina, Perú), de Luciana Piantanida; y Punku (Perú, España), de J. D. Fernández.

En cuanto a la subsección de documental se presentarán: El Último Tabú (Das Letzte Tabu) (Alemania), de Manfred Oldenburg; Las Inquebrantables 2 – ¡Buenos días, hermosas! (Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, Ihr Schönen!) (Alemania), de Torsten Körner; Amantes en el cielo (Argentina, Alemania, Estados

Unidos), de Fermín de la Serna; Minha Terra Estrangeira (Brasil), de Colectivo Lakapoy, João Moreira Salles, Louise Botkay. Y en comedia/drama estará Avant / Après (Before / After) (Bélgica), de Manoël Dupont.

Respecto a la sección Función Especial, en la que se exhiben largometrajes de realizadores con una mirada particular sobre alguna temática, se presentarán seis producciones: Lo Que Trajo La Marea (Chile), de Patricio Valladares; Velados Transparentes (Chile), de Coti Donoso; Millonario (Chile), de José Isla & Felipe Isla;

Poirot, Último Testigo (Chile, España), de Francesc Relea – exhibida en el Festival Internacional de Documentales, DOCS Barcelona; Miss Carbón (España, Argentina), de Agustina Macri; y La guitarra flamenca de Yerai Cortés (España), de Antón Álvarez (C. Tangana) – dirigida y producida por el cantante español C. Tangana, y que fue exhibida en los Festivales de Cine de Rotterdam y de San Sebastián.

Directoras en Foco

Desde el año 2019 que en SANFIC se reconoce y visibiliza el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica a través de la sección Directoras en Foco, la cual selecciona largometrajes de cineastas de todo el mundo que destacan por su estilo y que abordan temáticas que dan cuenta de la realidad de las mujeres en diversos contextos. En ese sentido, dentro de esta categoría se encontrarán estrenos nacionales como: La fábula de la tortuga y la flor (Uruguay), de Carolina Campo Lupo. Estrenos latinoamericanos como: Jone, a veces (España), de Sara Fantova; La Tumba Vacía (Alemania, Tanzania), de Agnes Lisa Wagner y Cece Mlay; Reproducción (Alemania), de Katharina Pethke; y Shahid (Alemania), de Narges Kalhor. Y como estreno mundial se presentará el documental chileno Alicia bajo la higuera, de Manuela Thayer. Otra de las sorpresas especiales de esta edición, es que el reconocido ilustrador chileno, Alberto Montt, fue el encargado de darle vida al afiche oficial del festival, un gesto que une dos expresiones artísticas: la ilustración y el cine. La pieza nace de una reflexión que hace Montt: “Cuando era niño vi una viñeta de Quino en la que Guille, el hermano de Mafalda, había dibujado por todas las paredes de la casa. Cuando su madre lo descubre, él dice: “es increíble todo lo que cabe en un lápiz”. Esa idea siempre me fascinó: la de los objetos que usamos para traducir el mundo y transformar nuestras ideas en algo que otros puedan ver o escuchar”.

El afiche concebido como una metáfora visual, presenta una cámara de cine con Santiago en su interior, una idea que según señala Alberto Montt, evoca la idea de un portal que guarda historias, espacios y emociones.

Una visión que invita a mirar el cine como una herramienta que amplifica voces, territorios e historias. La programación del certamen se proyectará en la Región Metropolitana a través de las sedes oficiales del festival: Centro Arte Alameda, y en las salas de Parque Arauco y La Reina, de Cinépolis.

Para Roberto Rasmussen, Gerente de Marketing de Cinépolis, “en el estado actual de la industria se vuelve crecientemente relevante darle continuidad y empuje a iniciativas como SANFIC y SANFIC industria. Localmente es una importantísima plataforma para crear redes y dar a conocer talento nacional, fomentar la industria audiovisual en su todo y mostrar a Chile como el destino relevante que es para rodajes, festivales y múltiples eventos culturales. En el caso de Cinépolis, su sede más grande e histórica, estamos felices de retomar la inauguración en nuestras salas y volver a ser parte de esta nueva edición, ya que también luchamos por forjar un espacio cultural de alto nivel mas allá del cine comercial y por supuesto diferenciarnos en el mercado. Esto nos ayuda a atraer posibles nuevos públicos y fidelizar a los actuales y a fortalecer relaciones estratégicas con distribuidores y productores. Siempre estamos en la búsqueda de seguir generando experiencias únicas para nuestros clientes y por supuesto, como marca, consolidar en todos los canales posibles que Cinépolis está presente y activo como plataforma para diversos tipos de cine; contenidos alternativos, documentales, música, título nicho además del siempre presente cine comercial”.

Las entradas se podrán comprar durante el mes de agosto tanto en la web como en las boleterías de los cines, además de www.sanfic.com. En tanto, la programación de SANFIC Educa se exhibirá gratuitamente en diferentes instituciones culturales y educacionales a lo largo de todo el país y las actividades de SANFIC Industria se desarrollarán en distintas sedes de Santiago.

SANFIC EDUCA

La sección SANFIC Educa ha sido pensada especialmente para poder acercar el mundo del cine y producciones de excelencia a niños, jóvenes, adultos, educadores, personas mayores, privadas de libertad, vulneradas de derecho, personas con discapacidad y neurodivergentes.

En esta edición 2025, contamos hasta la fecha con la participación de 16 instituciones, en 45 comunas y 13 regiones a lo largo de Chile. Teniendo un estimado de 20.000 participantes de los cuales: 17.000 son niños, niñas y jóvenes; 2.500 personas mayores y personas en situación de discapacidad; y 500 personas privadas de libertad.

Entre las instituciones que una vez más han confirmado su colaboración con esta nueva edición del festival encontramos a: Gendarmería y personas privadas de libertad a lo largo del país; Fundación Ciudad del Niño, dedicada a niños y jóvenes con vulneración de derechos; Villa Alsino – Hospital de Día, espacio dedicado a la atención integral de salud mental y psiquiatría comunitaria; Artistas del Acero; Colegio Leonardo Da Vinci (Las Condes, RM); Cultura Maipú (Maipú, RM); Servicio Local Educación Pública Barrancas, SLEPB (Cerro Navia, Lo Prado, Pudahuel, RM); Cineteca Nacional; SIP Red de Colegios de la Región Metropolitana; Espacio Checoslovaquia (San Joaquín, RM); Fundación FIBRA (Cerro Navia, RM); FORMARTE (Peñalolén, RM); y la Fundación Cerro Navia Joven.

Así también, como nuevas alianzas, se confirmaron: Cinescolar; el Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores (Conchalí – Quilicura, RM); y Cultura El Bosque (El Bosque, RM). Serán 16 los largos y cortometrajes que formen parte de la sección SANFIC Educa, en esta vigésimo primera edición, dentro de los que destacan: el cortometraje Montsouris (Francia), de Guil Sela – el cual hizo su estreno

durante la semana de la crítica del Festival de Cannes, y fue ganador del Premio Leitz Cine Discovery en el mismo festival; y el largometraje Un reino para todos nosotros (México, Colombia), de Miguel Ángel Uriegas – ganador del Premio Rigo Moras al mejor largometraje de animación en el Festival de Cine de Guadalajara.

SANFIC INDUSTRIA

La décimo cuarta versión de SANFIC Industria, espacio de formación y fomento, dirigido a profesionales y nuevas generaciones del sector audiovisual chileno e iberoamericano se realiza en el marco de SANFIC del 17 al 22 de agosto y sus actividades se desarrollarán en Cinépolis (Imperio y La Reina); Palacio Pereira; Biblioteca Nacional; Centro Cultural CEINA; y el Museo Nacional de Bellas Artes. Es co-financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Programa de apoyo para la realización de encuentros internacionales en Chile, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio. SANFIC INDUSTRIA cuenta con diferentes instancias como: “Work in progress Iberoamericano”, “Santiago LAB: ficción y documental”, “SANFIC-Mórbido LAB”, “Series LAB Iberoamericano”, “Productoras LAB”, “SANFIC ODS LAB”, “CHILE INDUSTRY ACADEMY”, “INCUBADORA QUEER LATINOAMÉRICA”, “SANFIC SERIES” y “Actividades Especiales”.

La nueva versión de Industria tiene dos nuevas secciones: “Chile Industry Academy” creado por el Festival de Locarno, el cual corresponde a un programa de formación intensiva cuyo objetivo es capacitar y apoyar a jóvenes profesionales de la industria del cine que trabajan específicamente en el área de la circulación de cine

independiente; e “Incubadora Queer Latinoamericana”, plataforma de desarrollo y acompañamiento creativo dirigida a proyectos audiovisuales en etapa inicial, que aborden temáticas LGBTIQA+ desde una perspectiva autoral e interseccional.

Este último, busca visibilizar nuevas voces, fortalecer la representación diversa en nuestras pantallas y fomentar procesos de creación responsables, comprometidos con los territorios y sus narrativas. Cuenta con la colaboración de destacadas instituciones aliadas como la Fundación EULAC (organización internacional creada

por el Gobierno de la Unión Europea (UE), América Latina y el Caribe (ALC): 33 Estados Latinoamericanos y Caribeños y los 27 Estados miembros de la Unión Europea y la Unión Europea misma); y Netflix, a través del

fondo para Equidad Creativa, el que apoyará a través de la entrega de un estímulo económico de USD 5.000 destinado a beneficiar a un proyecto de la Incubadora Queer Latinoamericana.

“La décimo cuarta versión de SANFIC Industria refleja un crecimiento significativo en contenidos, alcance territorial y diversidad temática. Este año incorporamos dos nuevas secciones: Chile Industry Academy, en alianza con el Festival de Locarno, y la Incubadora Queer Latinoamericana, que cuenta con el apoyo de

Fundación EULAC y Netflix, este último entregando un incentivo de USD 5.000 a uno de los proyectos participantes. Junto a espacios ya consolidados como Santiago LAB, el Work in Progress Iberoamericano o el SANFIC-Mórbido Lab, buscamos impulsar tanto a talentos emergentes como a profesionales consolidados,

fortaleciendo modelos de producción, distribución y circulación con una mirada global. Ampliamos nuestras sedes a lugares como Palacio Pereira, CEINA, Biblioteca Nacional, Bellas Artes y Cinépolis, reforzando el cruce

entre industria y patrimonio. Con actividades gratuitas, estrenos, encuentros con el público y clases magistrales, SANFIC Industria se consolida como un espacio estratégico para el desarrollo del audiovisual iberoamericano.”

comenta Gabriela Sandoval; Fundadora SANFIC y Directora SANFIC INDUSTRIA.

Pero también, por segundo año, el espacio de industria reconocerá la trayectoria y aporte de tres profesionales de la Industria Iberoamericana entregando el reconocimiento de SANFIC INDUSTRIA a: Estrella Araiza; gestora

cultural mexicana con una destacada trayectoria en la distribución y promoción del cine mexicano, y quien actualmente es Directora General del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y de la Cineteca FICG; Bernardo Berget, gestor cultural y cofundador junto a Jérôme Paillard en 2009 de Ventana Sur principal

mercado audiovisual de América Latina; y Gerardo Michelin: periodista y especialista en industria audiovisual, quien en 2007 fundó LatAm Cinema.

Encuentro con el público con Alex de la Iglesia y estreno de la serie “Isla Oculta”

Uno de los grandes momentos que se desarrollará en el marco de SANFIC Industria, será el conversatorio “Encuentro con el público con Alex de la Iglesia”. En esta actividad, se realizará un recorrido por la destacada trayectoria del director y guionista Alex de la Iglesia, donde se repasarán los hitos más importantes de su carrera cinematográfica.

A través de la proyección de fragmentos representativos de sus obras, se invitará a los asistentes a la reflexión y conversación sobre sus temas más recurrentes, relacionados al estilo y aporte al cine contemporáneo, con el fin de generar una instancia cercana y participativa, donde el público pueda interactuar y conocer de cerca su visión artística, profundizando en el impacto que su trabajo ha generado dentro de la industria audiovisual. Este evento será abierto para todo público, y se realizará en el Aula Magna Teatro de Sala Ceina, el martes 19 de agosto a las 20:00 hrs.

Asimismo, otra gran novedad de esta edición será el estreno de la serie “Isla Oculta”, una coproducción chileno- mexicana, del Show Runner Pablo Díaz del Río, y dirigida por Rodrigo Susarte. El primer capítulo tuvo su estreno durante el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y fue premiada en el Italian Global Series

Festival. En SANFIC INDUSTRIA se estrena a nivel nacional el primer capítulo y como estreno mundial el segundo capítulo antes de ir a plataforma. La historia, inspirada en la leyenda chilota de la Isla Friendship, cuenta la historia de una detective que regresa a su tierra natal para investigar la desaparición de una joven arqueóloga mexicana que buscaba encontrar la mítica isla.

La serie tendrá su estreno en Chile el día jueves 21 de agosto en Cinépolis La Reina. Evento abierto a todo público, que contará posteriormente con un conversatorio junto con los creadores de la serie. El espacio de industria contará con un nutrido programa de actividades especiales gratuitas entre las que destacan: “Políticas públicas y desarrollo de la industria audiovisual” en donde participará la Ministra de Las Culturas Las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo Marzán, junto a

representantes de Corfo y ProChile; “El rol del productor ejecutivo: de la idea a la pantalla”, una conversación con el destacado productor Juan de Dios Larraín; “Los desafíos de la ia en la industria del cine”, master class a cargo del destacado guionista, escritor y creador chileno Julio Rojas; ¿Cómo acercarnos a los contenidos de plataformas?, conversación con Erika Halvorsen, Gerente de Contenido de Netflix para el Cono Sur; entre otros.

Toda la información sobre la programación de SANFIC Industria podrá ser encontrada en https://sanficindustria.cl/ y @sanficindustria.