Santiago: Banda diaguita Magnolia Blues Rock celebra 25 años de carrera en Centro Arte Alameda

La banda diaguita Magnolia Blues Rock, referente histórico del blues chileno, celebra sus 25 años de trayectoria con un gran concierto el miércoles 5 de noviembre de 2025 desde las 18:30 hrs. en el Centro Arte Alameda – CEINA (Arturo Prat 33, Santiago).

El espectáculo recorrerá lo mejor de su repertorio y contará con invitados especiales del blues chileno, además de un homenaje a los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral y la muestra de su más reciente trabajo Suma Qamaña.

El concierto también contará con Invitados especiales: la Panamá Harmónica Blues Band, liderada por Ricardo García Huidobro, y Ale Castillo, destacado músico chileno.

Originarios de La Serena, Magnolia ha construido una carrera nacional e internacional con 6 discos editados y presentaciones en Argentina, Brasil, Ecuador y México, consolidándose como embajadores culturales del Valle de Elqui y la cultura diaguita.

El Ciudadano