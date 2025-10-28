Música chilena

Santiago: Banda diaguita Magnolia Blues Rock celebra 25 años de carrera en Centro Arte Alameda

Originarios de La Serena, Magnolia ha construido una carrera nacional e internacional con 6 discos editados y presentaciones en Argentina, Brasil, Ecuador y México, consolidándose como embajadores culturales del Valle de Elqui y la cultura diaguita.

Autor: El Ciudadano
La banda diaguita Magnolia Blues Rock, referente histórico del blues chileno, celebra sus 25 años de trayectoria con un gran concierto el miércoles 5 de noviembre de 2025 desde las 18:30 hrs. en el Centro Arte Alameda – CEINA (Arturo Prat 33, Santiago).

El espectáculo recorrerá lo mejor de su repertorio y contará con invitados especiales del blues chileno, además de un homenaje a los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral y la muestra de su más reciente trabajo Suma Qamaña.

El concierto también contará con Invitados especiales: la Panamá Harmónica Blues Band, liderada por Ricardo García Huidobro, y Ale Castillo, destacado músico chileno.

Originarios de La Serena, Magnolia ha construido una carrera nacional e internacional con 6 discos editados y presentaciones en Argentina, Brasil, Ecuador y México, consolidándose como embajadores culturales del Valle de Elqui y la cultura diaguita.

