Santiago: Condenan a 7 años de cárcel a sujeto que mató a un repartidor porque se demoró en traerle su hamburguesa

El 3er. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Tomás Alejandro Aguirre Martínez (32) a la pena de cumplimiento efectivo de 7 años de presidio, en calidad de autor del delito de consumado de homicidio simple, cometido en diciembre de 2022, en la comuna de Ñuñoa.

Recordemos que el ahora condenado mató a un repartidor de delivery, solo porque se demoró en llevarle una hamburguesa que había pedido a su domicilio (13 minutos fue el retraso exacto).

En fallo unánime (causa rol 172-2025), el tribunal –constituido por las magistradas Doris Ocampo Méndez (presidenta), Patricia Cabrera Godoy (redactora) y Paulina Rosales González– le aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

«Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso del arma blanca incautada en el procedimiento», informaron desde el Poder Judicial.

Los hechos

El tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que aproximadamente a las 18:45 horas del 28 de diciembre de 2022, «(…) Heberth Jesús Sánchez Cuba, cumpliendo funciones de delivery, llegó a avenida José Pedro Alessandri N° 557, comuna de Ñuñoa, con el propósito de realizar una entrega de comida solicitada por Tomás Alejandro Aguirre Martínez, donde este último, a través de la mensajería del chat de la aplicación Rappi, le reprochó la demora en la entrega de su pedido, indicándole que lo estaría esperando abajo».

«Es así que, Heberth Sánchez Cuba, en el horario antes mencionado, ingresó al hall del inmueble para realizar la entrega del mentado pedido, encontrándose con Tomás Aguirre Martínez quien al recibir el pedido consistente en una bebida y una bolsa de papel con comida en su interior, increpó nuevamente a Sánchez Cuba por la demora en la entrega de su pedido, continuando la discusión, instante en que Tomás Aguirre empujó a la víctima, cayéndosele al piso un arma corto punzante, la que el acusado recogió raudamente, abalanzándose sobre Heberth, lanzándole una estocada en el tercio medio del hemitórax izquierdo, ocasionándole una herida penetrante corto punzante en la cavidad torácica (…) dejando allí una herida de 3 centímetros donde terminó su trayecto, herida vital de tipo homicida, provocando con ello que la víctima falleciera en el lugar por anemia aguda», consigna la sentencia.

Revisa el fallo completo ACÁ

El Ciudadano