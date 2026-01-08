Santiago: Justicia condena a Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos La Salle) por maltrato de alumna transgénero

Profesora jefe no activó el protocolo de convivencia escolar establecido en el reglamento interno del colegio a pesar de recibir una denuncia formal, apuntó el fallo. Hechos ocurrieron en el Colegio San Lázaro, perteneciente a los Hermanos La Salle, que ahora deberán pagar más de $30 millones de indemnización.

Santiago: Justicia condena a Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos La Salle) por maltrato de alumna transgénero
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, presentada por la madre de una alumna transgénero, y condenó a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (Hermanos La Salle) a pagar una indemnización de $30.051.900 por concepto de «daño emergente y moral» debido a su «inacción frente al maltrato escolar que afectó a hija de la demandante».

En el fallo, la magistrada Rocío Pérez Gamboa estableció que la congregación educacional no cumplió su deber de garantizar la seguridad de la estudiante y evitar el maltrato escolar de que fue objeto en el Colegio San Lázaro.

«El acoso escolar es un hecho generador de responsabilidad civil cuando produce un daño, y el contrato de prestación de servicios educacionales impone al colegio la obligación de impartir educación en un ambiente que prevenga el bullying y proteja la integridad física y psíquica de los estudiantes», se lee en el fallo.

En este sentido, agrega la resolución, «el Colegio San Lázaro incumplió con sus deberes, toda vez que no garantizó la integridad psíquica otorgando red de apoyo y aplicando medidas; no actuó en calidad de garante en pasillo de la sala del establecimiento, ni auxilió ni apoyó oportunamente al NNA; sin perjuicio de las declaraciones de las menores involucradas, que dan cuenta de que existían circunstancias de acoso escolar, todo lo cual constituye una infracción a los artículos 1545 y 1546 del Código Civil».

Asimismo, el fallo apuntó a la negligencia de la profesora jefe de la niña afectada: «Lo más grave ocurrió el 1 de agosto de 2019, cuando la profesora jefa asignó al NNA de autos la responsabilidad de cerrar la puerta de la sala de clases con llave, sabiendo que ya había sido víctima de acoso prolongado».

«Esta asignación de responsabilidad, sin adoptarse medidas de protección suficientes, expuso al NNA a una agresión masiva de sus compañeros, configurando una grave negligencia», sentenció el tribunal.

La docente tampoco activó el protocolo de convivencia escolar establecido en el reglamento interno del colegio a pesar de recibir una denuncia formal. Revisa el fallo completo AQUÍ

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Era escolar y lo torturó la Armada en 1973: Suprema confirma indemnización para víctima en Valparaíso

Hace 1 semana
Absalón Opazo

“Acción ilícita del Estado” en dictadura: fallo por torturas a dirigente mapuche ordena indemnización a su hija

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Baleado, torturado y detenido en el Estadio Nacional: Estado condenado a indemnizar a sobreviviente de la dictadura

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Torturas en dictadura no prescriben: fallo en Santiago ordena indemnización a víctima detenida en Valdivia en 1983

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Imprescriptible: tribunal rechaza prescripción y obliga al Fisco a indemnizar a víctima de torturas y “vejaciones sexuales”

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Sobrevivió a 4 disparos y al Mapocho: Suprema ordena indemnizar a estudiante tras ejecución frustrada en dictadura

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Choques eléctricos y simulacros de fusilamiento: tribunal condena al fisco a pagar $279 millones a 15 sobrevivientes de torturas en dictadura

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Tribunal confirma torturas y lanzamientos al mar durante la dictadura y fija $205 millones en indemnizaciones a la víctima y su familia

Hace 2 meses
Absalón Opazo

El Día del Profesor y el corazón invisible de las escuelas

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano