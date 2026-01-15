Justicia declaró inadmisible recurso de Sichel por cierre de calles en concierto de Bad Bunny

Corte de Apelaciones apuntó a que la acción cautelar "perdió oportunidad" debido a que "terminó el acto que originó la interposición".

Justicia declaró inadmisible recurso de Sichel por cierre de calles en concierto de Bad Bunny
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible y desechó el recurso de protección presentado por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, en contra de la Delegación Presidencial Metropolitana, debido a los cierres de calles realizados por el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

La información, consignada por La Tercera, señala que la Corte apuntó a que la acción cautelar «perdió oportunidad» debido a que «terminó el acto que originó la interposición».

El mismo medio, en tanto, informó que Sichel interpuso a nombre del municipio de Ñuñoa, una segunda acción judicial, esta vez en contra del Instituto Nacional del Deporte, por ser administradores del Estadio.

Recordemos que, desde la contraparte, esto es la productora Bizarro a cargo de la organización del concierto de Bad Bunny, respondieron a Sichel asegurando que «tuvimos más de tres reuniones con su equipo, en la Delegación Presidencial, y más que hablar sus funcionarios, hablaba una señora que representaba una concesión de estacionamientos», afirmó el gerente de la productora, Daniel Merino.

«Yo personalmente me reuní con la administración pasada de su Municipio y con la actual, ofrecimos pagar un sistema de enrolamiento de vecinos del Estadio, emitiéndoles una credencial permanente que les permitiera circular libremente por las calles sin que fuesen detenidos en los cierres. Lamentablemente nunca recibimos respuesta de aquello», indicó Merino.

«Empatizo profundamente con los vecinos del Estadio, pero los cierres son muy necesarios, para que incidentes graves de seguridad que tuvieron lugar en el pasado no se repitan, por supuesto que estos tienen un impacto negativo en quienes viven o trabajan en el sector, pero no hay otra forma de protegernos de las mafias de revendedores y comercio ambulante que busca reventar las puertas del evento», recalcó el gerente de Bizarro.

Seguiremos informando.

Relacionados

Absalón Opazo

“El derecho de vivir en paz”: El sorpresivo homenaje de Bad Bunny a Víctor Jara en el Estadio Nacional

Hace 5 días
Absalón Opazo

Ñuñoa: Concejal presenta querella contra alcalde Sichel por falsificación de documentos públicos y de datos informáticos

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Ñuñoa Councilor Files Complaint Against Mayor Sichel for Document Forgery and Data Manipulation

Hace 1 mes
Absalón Opazo

CPJ pide a autoridades chilenas frenar el hostigamiento a periodistas y retirar querellas contra El Ciudadano y Contrapoder

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Pinochetismo sin fuero: tribunal deja en nada el recurso de reos de Punta Peuco para impedir ingreso de presos comunes

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Mr. Bungle en Chile 2026: Mike Patton y compañía rugirán en Concepción y Santiago

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

CPJ Urges Chilean Authorities to Stop Harassment of Journalists and Withdraw Legal Actions Against El Ciudadano and Contrapoder

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Parquímetros en Ñuñoa: Contraloría obliga a iniciar invalidación tras denuncia de concejala Descouvieres

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Trump tiene un plan para Chile

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano