Santiago: Mauricio Redolés y La Súpertranki se unen con destacados músicos en una presentación imperdible

Una de las voces más singulares y queridas de la poesía y la música chilena, Mauricio Redolés, junto a su banda La Súpertranki, se presentarán en un evento especial que contará con la participación estelar de Miguel Hiza, vocalista de la banda Los Parkinson, quien interpretará junto a Mauricio sus conocidos éxitos.

Por su parte, Los Bandoleros de Teno harán lo propio interpretado sus canciones junto a Redolés en un adelanto exclusivo de su nueva producción fonográfica, realizada en colaboración con destacados músicos y bandas del rock nacional.

​El concierto es el viernes 19 de diciembre en el icónico Honesto Mike, ubicado en Av. Vitacura 4607, a partir de las 21:00 horas, en un encuentro promete ser una noche de gran riqueza musical y lírica, combinando el rock poético, la crítica social y la bohemia.

​»Miguel Hiza se unirá a la presentación para interpretar éxitos de Los Parkinson como «Por el Vino» -letra que anécdoticamente reclamara su autoría el gran poeta Nicanor Parra, demostrando así su admiración por esta canción que es pura antipoesía- y «Papel Floreado», otro gran tema de la banda de principios de los 90s. Por su parte Gavilán y Búfalo de Los Bandoleros de Teno se suman para interpretar su mas icónico éxito ‘Angustiado y Desahuciado’ y una que otra sorpresa», detallaron desde la organización de la tocata.

«Un encuentro de generaciones y estilos memorando los buenos noventas», agregaron.

​Sobre el show de Mauricio Redolés, reconocido por una trayectoria de más de 50 años que cruza la literatura y el rock, señalaron que subirá al escenario para interpretar sus clásicos atemporales y algunas de las canciones más recientes de su repertorio, siempre cargadas de su inconfundible narrativa urbana y crítica. La Súpertranki acompañará al poeta en un show que ha sido aclamado por su energía y calidad musical.

Las entradas tienen un valor de $12.000 con cupos limitados, y ya se encuentran disponibles a través de la plataforma honestomike.evently.cl

