Santiago: Miles de personas marcharon contra el genocidio de Israel en Palestina

En redes sociales, sucesivamente, comenzaron a compartirse los registros de lo que fue la jornada, en la cual se hizo sentir fuerte la exigencia de llevar a la justicia internacional a Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La tarde de este sábado, miles de personas marcharon y se manifestaron en Santiago y otras ciudades de Chile, en contra del genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina en Gaza.

En la víspera, y tal como informó El Ciudadano, más de 70 periodistas chilenos -entre ellos Premios Nacionales y líderes gremiales- se sumaron al llamado a marchar para este sábado 11 de octubre, denunciando además, en una carta pública, los asesinatos de periodistas palestinos cometidos por Israel.

Así, en redes sociales, sucesivamente, comenzaron a compartirse los registros de lo que fue la jornada, en la cual se hizo sentir fuerte la exigencia de llevar a la justicia internacional a Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Asimismo, también hubo manifestaciones exigiendo justicia para Julia Chuñil. Mira algunos registros correspondientes a la red social X:

Noticia en Desarrollo. Sigue leyendo sobre este tema:

Estudiantes de la U. de Chile marchan y mantienen toma de Casa Central en solidaridad con Palestina

El Ciudadano / Foto de Portada: Dauno Tótoro (X)

