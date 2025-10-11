Santiago: Miles de personas marcharon contra el genocidio de Israel en Palestina

La tarde de este sábado, miles de personas marcharon y se manifestaron en Santiago y otras ciudades de Chile, en contra del genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina en Gaza.
En la víspera, y tal como informó El Ciudadano, más de 70 periodistas chilenos -entre ellos Premios Nacionales y líderes gremiales- se sumaron al llamado a marchar para este sábado 11 de octubre, denunciando además, en una carta pública, los asesinatos de periodistas palestinos cometidos por Israel.
Así, en redes sociales, sucesivamente, comenzaron a compartirse los registros de lo que fue la jornada, en la cual se hizo sentir fuerte la exigencia de llevar a la justicia internacional a Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Asimismo, también hubo manifestaciones exigiendo justicia para Julia Chuñil. Mira algunos registros correspondientes a la red social X:
Noticia en Desarrollo. Sigue leyendo sobre este tema:
El Ciudadano / Foto de Portada: Dauno Tótoro (X)