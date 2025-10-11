Santiago: Miles de personas marcharon contra el genocidio de Israel en Palestina

La tarde de este sábado, miles de personas marcharon y se manifestaron en Santiago y otras ciudades de Chile, en contra del genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina en Gaza.

En la víspera, y tal como informó El Ciudadano, más de 70 periodistas chilenos -entre ellos Premios Nacionales y líderes gremiales- se sumaron al llamado a marchar para este sábado 11 de octubre, denunciando además, en una carta pública, los asesinatos de periodistas palestinos cometidos por Israel.

Así, en redes sociales, sucesivamente, comenzaron a compartirse los registros de lo que fue la jornada, en la cual se hizo sentir fuerte la exigencia de llevar a la justicia internacional a Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Asimismo, también hubo manifestaciones exigiendo justicia para Julia Chuñil. Mira algunos registros correspondientes a la red social X:

A punto de iniciar la marcha por PALESTINA 🇵🇸

Partimos Desde Metro salvador

“Los niños de Gaza no son una amenaza”

“No más muertes de niños inocentes”

“Donde están no se ven las sanciones a Israel”#Gaza pic.twitter.com/thh9dbQb4s — Lya Gonzalez ✌️ (@LyaGonzalez1) October 11, 2025

AHORA #Santiago miles de personas se manifiestan en contra del genocidio de #Israel contra #Palestina :



"Fuera de #Chile fuera de #Argentina fuera el sionismo de América Latina" pic.twitter.com/7xBisvOX0Y — Florencia Lagos Neumann (@FlorenciaLagosN) October 11, 2025

AHORA

Miles y miles marchamos por la Alameda contra el genocidio y por Palestina. El Estado de Chile debe romper relaciones con los genocidas. El acuerdo de paz de Trump es sólo un proyecto neocolonial de opresión.

Unidad de las causas para vencer, por Palestina y Julia Chuñil pic.twitter.com/SXIBvUp8aw — Dauno Totoro (@DaunoTotoro) October 11, 2025

🔴🇨🇱AHORA: CON UN CORO en la Biblioteca Nacional se espera a marcha por Palestina que terminará frente al Palacio de la Moneda. pic.twitter.com/jw4Jcs1vNJ — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) October 11, 2025

🔴 #Nacional



Realizan marcha en apoyo a Palestina en Providencia



Más detalles ⬇https://t.co/NL58ZZNe6j — 24 Horas (@24HorasTVN) October 11, 2025

Noticia en Desarrollo. Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano / Foto de Portada: Dauno Tótoro (X)