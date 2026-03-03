Santiago: Salas de la SCD tendrán cartelera 100% femenina durante marzo

La participación femenina en la música se toma la agenda de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales durante marzo.

Después de varios años trabajando en diversos proyectos que buscan visibilizar el trabajo de las mujeres músicas de nuestro país, este 2026 se cumple un hito que evidencia la gran cantidad de músicas que existen hoy en nuestra escena: las Salas SCD tendrán una programación 100% femenina.

En total, serán 28 conciertos que mostrarán la diversidad y calidad de las músicas chilenas actuales, con proyectos solistas y bandas.

«La iniciativa, que el año pasado se implementó solo en Sala SCD Egaña, se amplía ahora a ambos recintos de la SCD, consolidando un compromiso concreto con la visibilización del talento femenino en una industria donde las desigualdades persisten», señalaron desde la entidad.

Dentro de la cartelera destaca el ciclo «Ellas cantan solas», que reúne a 9 artistas en formatos que incluyen desde presentaciones íntimas hasta lanzamientos y festejos.

Así, en la Sala Egaña se presentarán Olivia García (07/03), Las Capitalinas (14/03), Francesca Ancarola (21/03), Calila Lila (27/03) y Mariana Montenegro (28/03). Mientras, en Sala Bellavista, el ciclo incluye a Alexia Naomi (06/03), Javiera Electra (07/03), Kuina (13/03) y Akatumamy (21/03).

La programación completa suma además a Camila Vaccaro, Soledad Guerrero, The Carmeners, Gracia, Ann Droguette, Ivania Francesca, Vasti Michel, Giyil + Lolein, Trémola, Divas & Blues Gala, Eymacarena, Entrópica y Safo, entre otras, cartelera que además presenta una amplia diversidad de géneros: rock, pop, indie, folk, urbano, soul y jazz, por nombrar algunos.

Las entradas ya están disponibles en Portaltickets.cl y van desde los 3.000 pesos chilenos. La programación completa puede consultarse en la página web www.salasscd.cl.

«El Canto de Todas»

Pero no solo en vivo destacarán las músicas femeninas este mes: el viernes 06 de marzo, SCD lanzará la sexta versión de la revista El Canto de Todas, una publicación que cada año reseña y destaca el trabajo de casi 50 mujeres de distintas generaciones, estilos, trayectorias y orígenes, con el objeto de dar a conocer sus trabajos y sus historias.

La publicación, dirigida por la periodista Marisol García, incluye en este número las biografías de artistas tan variadas como Javiera Parra, Cecilia Echenique, La Chinganera, Manul, Claudia Acuña y Katteyes, las que se suman a la una lista de 243 músicas ya reseñadas en las anteriores versiones de esta publicación.

Esta nueva edición -y todas las anteriores- de El Canto de Todas se pueden revisar en la web de scd, o en el siguiente enlace https://scd.cl/sitio/el-canto-de-todas.

El Ciudadano