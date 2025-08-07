Santiago: Seminario “Lectura en Expansión: leer, escribir y mediar en la era digital” llega al Centro Cultural de España

Encuentro está especialmente dirigido a mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios, agentes culturales y sociales, además de estudiantes universitarios y público en general. Contará con la presencia de destacados académicos, entre ellos, al investigador español Lucas Ramada Prieto, referente en la estética de la ficción digital infantil y juvenil, quien aportará su mirada sobre las narrativas interactivas y cómo la tecnología transforma las formas de leer y contar historias.

Santiago: Seminario “Lectura en Expansión: leer, escribir y mediar en la era digital” llega al Centro Cultural de España
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

¿Cómo ha cambiado la lectura en la era digital? ¿Qué desafíos enfrentan quienes median entre los textos y las comunidades lectoras?

Estas son algunas de las preguntas que inspiran el seminario regional “Lectura en Expansión: leer, escribir y mediar en la era digital”, que se realizará los días 28 y 29 de agosto en el Centro Cultural de España – Santiago.

La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa. Contará con intérprete en lengua de señas para garantizar la inclusión de todos los públicos.

«En el marco del Plan de Lectura de la Región Metropolitana, la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región Metropolitana, en conjunto con el Centro Cultural de España- Santiago (CCE), realizan el seminario internacional con especialistas, académicos y académicas que hoy lideran las reflexiones en Chile y España sobre la era digital, la inteligencia artificial y su impacto en la lectura», señalaron desde la organización del encuentro.

En ese sentido, destacaron que está «especialmente dirigido a mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios, agentes culturales y sociales, además de estudiantes universitarios y público en general».

«Será una instancia destinada a posibilitar la reflexión, el debate, la escucha atenta y comprensión de las nuevas narrativas culturales y desafíos lectores, buscando potenciar el intercambio y cooperación entre agentes culturales e instituciones de España, Chile e Iberoamérica y también tres instancias más especializadas que permitirán a mediadores, estudiantes y público en general, acercarse a contenidos vinculados al video juego como forma de expresión artística y estética; a la transmedialidad de la literatura y a dinámicas de mediación con ficción digital infantil y juvenil», puntualizaron.

Asimismo, agregaron, «tendremos la presencia de destacados académicos, entre ellos, al investigador español Lucas Ramada Prieto, referente en la estética de la ficción digital infantil y juvenil, quien aportará su mirada sobre las narrativas interactivas y el papel de los mediadores en la era digital, explorando cómo la tecnología transforma las formas de leer y contar historias».

«También contaremos con destacados académicos nacionales como Ezio Neyra, Soledad Concha, Lionel Brossi y Hugo Hinojosa, quienes entregarán sus reflexiones y prácticas sobre la lectura y escritura en contexto escolar, social y cultural», señalaron desde la organización.

Ponencia de Ezio Neyra

La jornada parte el 28 de agosto. a las 9:40 horas, con una ponencia de Ezio Neyra, sociólogo y doctor en Literatura, quien desarrollará el tema “Leer, escribir y mediar en la era digital: reconfiguración de las prácticas de la lectura y la escritura”.

Luego será el turno de Soledad Concha, doctora en Educación y licenciada en Letras, quien se ha dedicado a la formación de docentes en la enseñanza del lenguaje, especializándose en la escritura, su desarrollo y enseñanza. A las 10:30 horas estará presentando acerca de “La escritura escolar en la encrucijada de los tiempos”.

A las 11:40 horas del mismo día, será la ponencia de Lucas Ramada (España), investigador y doctor especializado en Estética de la ficción digital infantil y juvenil, y su relación con la educación artística y literaria de los niños, niñas y jóvenes, quien tratará el tema “Jugar importa: la ficción digital infantil y juvenil en la educación literaria y artística de las infancias y adolescencias”.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

No todo pasa en Santiago: Gabriela Mistral reunió pensamiento, afecto y disidencia desde el corazón del Elqui

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Invitación en Valdivia: 6to Seminario Regional de Lectura "Lectura con lo Comunitario"

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

México impulsa cruzada continental por la lectura con "25 para el 25" a través del FCE

Hace 3 meses
Absalón Opazo

En Santiago se realizará importante seminario sobre los desafíos de una “Transición Energética Justa en América Latina”

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Centro Cultural Letras Públicas estará presente en La Furia del Libro con el “Proyecto Cartas Valparaíso”

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Mario Martell presenta "Yo no soy un nativo digital" en la Fenali BUAP 2025

Hace 2 meses
Absalón Opazo

 La Furia del Libro vuelve este 29 de mayo

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Lluvia de Libros en Santiago: Más de 100 editoriales independientes y universitarias se reúnen en el GAM 

Hace 1 mes
Absalón Opazo

UNIR y la Cátedra Vargas Llosa convocan el “I Certamen de Relato Breve” para impulsar la literatura creativa y los nuevos talentos literarios

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano