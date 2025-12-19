Schalper advierte contra “entorpecer” a Kast y recuerdan su llamado a “atrofiar” a Boric

Las declaraciones del diputado RN Diego Schalper sobre la futura oposición al gobierno de José Kast generaron reacciones en redes sociales. Usuarios recordaron sus llamados de 2022 a “atrofiar” la administración de Gabriel Boric.

Schalper advierte contra “entorpecer” a Kast y recuerdan su llamado a “atrofiar” a Boric
Autor: Camila Silva Cortés
Camila Silva Cortés

Los dichos del diputado RN Diego Schalper, quien afirmó que quienes intenten obstaculizar al gobierno del presidente electo José Kast enfrentarían un duro juicio ciudadano, llamaron la atención debido a que en 2022 el propio parlamentario llamó a “atrofiar” el gobierno de Gabriel Boric.

En conversación con 24 horas, el diputado Diego Schalper al ser consultado por lo que espera de la próxima oposición indicó: “yo creo que el mandato de ayer es tan elocuente que en el fondo, el dilema de hoy día es entre el inmovilismo o capacidad de solución de problemas, aquellos que estén por torpedear, por entorpecer, yo tengo la sensación de que van a encontrar un juicio muy crítico por parte de la ciudadanía”.

Además, el diputado agregó: “Por lo tanto yo espero que todos nos sintamos parte de una responsabilidad común que es: ¿cómo hacemos para que desde la diversidad del país, construir soluciones para los chilenos?”. 

Los dichos encendieron las alarmas de algunos usuarios de redes sociales que recordaron dichos anteriores del diputado, cuando al asumir el presidente Boric y formando parte de la oposición llamó a “atrofiar” al gobierno. 

Aquellas declaraciones quedaron registradas en la nota de CNN del año 2022, donde se consigna que, en un discurso, Schalper señaló:

“Los socialistas ya le han notificado al señor Boric que no van a avanzar ni en las 40 horas ni en la reforma X, si es que no modera a la Convención… la tarea que tiene el partido es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza”.

El contraste entre las declaraciones actuales del diputado y sus llamados de 2022 volvió a abrir el debate sobre el rol de la oposición frente a un nuevo gobierno. En redes sociales, usuarios cuestionaron la coherencia del mensaje del parlamentario, mientras los antiguos registros se viralizaron tras la entrevista.

Relacionados

Camila Silva Cortés

El día que los republicanos se negaron a condenar las fake news en el Congreso

Hace 3 meses
Camila Silva Cortés

Gabriel Boric en el epicentro de la derrota: Del Acuerdo por la Paz, al fracaso constituyente, hasta el triunfo electoral del pinochetismo 

Hace 5 días
Camila Silva Cortés

Frankenstein

Hace 2 semanas
Camila Silva Cortés

Giorgio Jackson tras las elecciones: “Sin estrategia e infraestructura mediática no hay posibilidad de disputar la narrativa del día a día”

Hace 1 día
Camila Silva Cortés

Kast no desmiente a su vocero y diputados acuden a UNICEF por propuesta de conmutar penas a violadores de niños

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

La "mentira demencial" de Kast que se volvió viral: dijo 1.200.000 asesinados al año y los datos oficiales registran 1.207

Hace 1 semana
Camila Silva Cortés

Barraza a Kast y Valenzuela tras “Parásitos”: “Es un anuncio del desmantelamiento del Estado”

Hace 2 meses
Camila Silva Cortés

La barbarie pinochetista volverá a gobernar Chile luego de una capitulación del Gobierno de Gabriel Boric a su programa presidencial

Hace 3 días
Camila Silva Cortés

Análisis de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias en Chile: La ultraderecha avanza a paso firme

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano