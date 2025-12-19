Schalper advierte contra “entorpecer” a Kast y recuerdan su llamado a “atrofiar” a Boric

Los dichos del diputado RN Diego Schalper, quien afirmó que quienes intenten obstaculizar al gobierno del presidente electo José Kast enfrentarían un duro juicio ciudadano, llamaron la atención debido a que en 2022 el propio parlamentario llamó a “atrofiar” el gobierno de Gabriel Boric.

En conversación con 24 horas, el diputado Diego Schalper al ser consultado por lo que espera de la próxima oposición indicó: “yo creo que el mandato de ayer es tan elocuente que en el fondo, el dilema de hoy día es entre el inmovilismo o capacidad de solución de problemas, aquellos que estén por torpedear, por entorpecer, yo tengo la sensación de que van a encontrar un juicio muy crítico por parte de la ciudadanía”.

Además, el diputado agregó: “Por lo tanto yo espero que todos nos sintamos parte de una responsabilidad común que es: ¿cómo hacemos para que desde la diversidad del país, construir soluciones para los chilenos?”.

Los dichos encendieron las alarmas de algunos usuarios de redes sociales que recordaron dichos anteriores del diputado, cuando al asumir el presidente Boric y formando parte de la oposición llamó a “atrofiar” al gobierno.

Aquellas declaraciones quedaron registradas en la nota de CNN del año 2022, donde se consigna que, en un discurso, Schalper señaló:

“Los socialistas ya le han notificado al señor Boric que no van a avanzar ni en las 40 horas ni en la reforma X, si es que no modera a la Convención… la tarea que tiene el partido es usar las reformas de Gabriel Boric como un contrapeso de fuerza”.

El contraste entre las declaraciones actuales del diputado y sus llamados de 2022 volvió a abrir el debate sobre el rol de la oposición frente a un nuevo gobierno. En redes sociales, usuarios cuestionaron la coherencia del mensaje del parlamentario, mientras los antiguos registros se viralizaron tras la entrevista.