Se enteró por la prensa: Gobernador Claudio Orrego confirmó que no fue informado del cierre de acceso Cal y Canto

El pasado jueves 13 de febrero, en Entrevista Ciudadana, el gobernador de la Región Metropolitana extendió su invitación a toda la Región Metropolitana al festival “Santiago Te Amo”. En este espacio, adelantó el cierre de la Alameda desde el viernes 14 a las 00:00 horas hasta el sábado 15 hasta las 23:59. Al mismo tiempo, se refirió a la reubicación de la estatua de Baquedano y el cierre del acceso del metro Cal y Canto.

Hace tan solo una semana, Metro de Santiago anunció el cierre del acceso Avenida La Paz, de la estación Cal y Canto. La noticia sorprendió a algunos usuarios que criticaron en redes sociales la decisión, especialmente porque la salida cuenta con acceso universal.

La medida forma parte del “Plan Integral de Seguridad y Mejoramiento Urbano” impulsado por Metro de Santiago. Todo esto sería en colaboración con las Municipalidades de Santiago, Recoleta e Independencia y el Gobierno Regional Metropolitano. Sin embargo, el gobernador Claudio Orrego, reveló a El Ciudadano que se enteró de esta decisión por la prensa.

“La comunicación no ha sido el fuerte entre las entidades públicas este verano, porque cuando llegué de vacaciones, vi en la prensa que se cierra la estación Cal y Canto (…) Empecé a averiguar inmediatamente y entonces ya no era que se cerró la estación, se cerraba un acceso de los seis que habían, el con menos tránsito. Y segundo, no era permanente, sino que era transitorio”, dijo Orrego.

El gobernador explicó, que el acceso poniente de la estación se transformó en un foco de comercio ambulante y delincuencia. Por esto mismo, se tomó la decisión de cerrar el espacio. Pero, también criticó la falta de comunicación entre los involucrados. A pesar de esto, celebró la formación de la mesa de trabajo junto con los tres alcaldes y anunció su intención de rescatar el Barrio Mapocho.

“La Estación Mapocho es un lugar emblemático para la cultura santiaguina y la verdad es que, hoy día el entorno está insoportable. Si bien, ya veníamos trabajando hace 6 meses con el alcalde de Recoleta, especialmente en el sector de la Vega, donde ya habíamos tenido varios homicidios (…) La verdad, es que nunca habíamos logrado juntar a los tres alcaldes y ahora lo hemos logrado”, finalizó Orrego.

