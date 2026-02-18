Semana de la Lengua Materna: Actividades reactivan la memoria viva del territorio mapuche y la revitalización del idioma

En diversos territorios del Wallmapu, incluyendo las comunas de Saavedra, Temuco y San Juan de la Costa, se desplegará una amplia agenda cultural por el Día Internacional de la Lengua Materna.

Entre las actividades hay encuentros, festivales y conversatorios dirigidos para toda la familia, orientadas a la revitalización del idioma propio, y fortaleciendo la identidad, el territorio y la transmisión lingüística comunitaria.

En primer término, en el territorio del Lafkenmapu, comuna de Saavedra, la programación cultural -organizada por el Programa de Revitalización Lingüística del Departamento Intercultural- busca fortalecer el mapuzugun como lengua viva, promoviendo su transmisión comunitaria, artística y educativa en distintos espacios.

Así, este 18 de febrero, desde las 11:00 horas en la Plaza Arturo Prat de dicha comuna, se realizará “Wiñoletuay Ül Tañi Kewün: canto, palabra y encuentro comunitario”, jornada gratuita y abierta a la comunidad.

Participarán: Colelo – Identidad Mapuche, Ramón Cayumil (Epewtufe), Sofía Painequeo (Ülkantufe) y Muñeca e Lana (Titiritería). Además habrá micrófono abierto, exposiciones y venta de artesanía. La actividad es convocada como “un espacio para reencontrarnos con el canto, la palabra y la memoria viva del territorio”.

Wenuntutuyin Kuifike Awvkantu: Juegos para revitalizar la lengua

Luego, el jueves 19 de febrero, a las 12:00 horas en Playa Los Pinos, se desarrollará “Wenuntutuyin Kuifike Awvkantu”, instancia formativa enfocada en la infancia que promueve “la revitalización del Mapuzugun a través de juegos”.

La jornada busca fortalecer el aprendizaje y uso del idioma mediante dinámicas lúdicas, incentivando su transmisión temprana en contextos educativos y comunitarios.

Nütxam Kawün: inmersión lingüística y reflexión académica

El 20 de febrero, a las 10:30 horas en el Salón de la Biblioteca Municipal Augusto Winter, se llevará a cabo el “Nütxam Kawün: Sumergirse en la palabra”, bajo el eje “La inmersión lingüística como camino efectivo a la revitalización del mapuzugun”.

Participarán en esta actividad Elisa Loncón, profesora de Estado, Magíster en humanidades con mención en lingüística, Doctora en literatura y Ph.D. en humanidades; el educador Antonio Chiwuai Cura; y la trabajadora social y educadora tradicional Lucrecia Córdoba.

El encuentro es definido como “un espacio de reflexión y diálogo” para pensar la lengua como experiencia viva, transmisión cultural y horizonte de futuro.

2ª Expo Lengua Materna en Isla Huapi

El sábado 21 de febrero, desde las 10:00 horas en el sector Isla Huapi, Lof Mayay (Comunidad Antonio Llanquín), se desarrollará la 2ª Expo Lengua Materna.

La jornada contempla conversatorio (Ñuxamkan), Ülkantun, Ayekan, Palikantun, gastronomía tradicional (Iyael), cerámica (Wizün), cestería (Willa) y actividades infantiles (Pichikeche Ayekan), con el propósito de “valorar y fortalecer el mapuzugun, nuestras raíces y la identidad del territorio”.

Feria y Festival por el Mapuzugún en Temuko

Ese mismo 21 de febrero, en la comuna de Temuco, la Comunidad Juan Currin (Luis Durand esquina El Bosque) será escenario de la “Feria y Festival por el Mapuzugún y la Resistencia Mapuche”, organizada por TXAWÜN – Comunidades Temuko, entre las 11:00 y 23:00 horas.

Bajo la consigna “Porque la lengua es territorio. Porque hablar mapuzugun es resistir”, se presentarán artistas como Colelo Identidad Mapuche, Nawelwenu y Janoweichafe, junto a gastronomía, artesanías y producción local, en defensa de las comunidades frente a la expansión urbana y el despojo territorial.

Conmemoración y convocatoria digital desde el territorio williche

Finalmente, en San Juan de la Costa, la Escuela Rural Pucatrihue acogerá, el 21 de febrero de 10:00 a 14:00 horas, diversos talleres de lengua mapuche, greda, telar, palitun, nutxam y ulkantun, convocados por la Red de Educación Intercultural Srayutupe Kimun y el municipio local.

Saludos en video

En forma paralela a este nutrido programa cultural, el portal Fütawillimapu —activo desde 2008 en la reconstrucción y difusión del tse süngun williche— invitó a la comunidad a enviar videos con saludos (chalin) o reflexiones (srakisuam) en esta variante territorial, hasta el 20 de febrero a las 20:00 horas.

Con el material recibido se realizará un compilado que se compartirá el día 21 de febrero desde las 10:00 horas, reforzando el llamado: “¡Newentulepe tain tse süngun!”.

En cuanto a la duración, se sugiere que el video no supere un minuto y medio. Los registros pueden enviarse al número de WhatsApp +56 9 4554 7956 o a las cuentas de Facebook (Fütawillimapu) o Instagram (@futawillimapu), indicando nombre completo y el lugar desde donde envían el video.

El Ciudadano