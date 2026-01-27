Senado aprueba y despacha la «ley de incendios» a su último trámite en la Cámara

Iniciativa propone un marco regulatorio para prevenir y mitigar los siniestros, introduciendo conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deberán implementar medidas obligatorias como cortafuegos y manejo de vegetación.

Senado aprueba y despacha la «ley de incendios» a su último trámite en la Cámara
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Senado aprobó y despachó a su tercer y último trámite legislativo la nueva «ley de incendios», que ahora debe ser votada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa propone un marco regulatorio para prevenir y mitigar los siniestros, introduciendo conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deberán implementar medidas obligatorias como cortafuegos y manejo de vegetación.

Asimismo, el proyecto de ley otorga al Servicio Nacional Forestal la facultad de fiscalizar el cumplimiento de estos planes preventivos y aplicar sanciones económicas según la gravedad de las infracciones. 

Además, la propuesta fomenta la corresponsabilidad ciudadana, la educación técnica y el uso de sistemas de agroforestería para reducir riesgos, y modifica las normativas de urbanismo para agilizar la actualización de los instrumentos de planificación territorial ante amenazas de desastres. 

Finalmente, la nueva «ley de incendios» establece mecanismos de asistencia técnica para pequeños productores y la coordinación entre organismos públicos para patrullajes y peritajes.

Tras la aprobación del Senado, el Presidente Gabriel Boric valoró el avance, destacando que «después de mucho debate hemos logrado avanzar con la ley de incendios que genera obligaciones clave para evitar que estos afecten a nuestra gente».

El Ciudadano

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

"Yo cuido y estudio": Despachan a ley proyecto que protege derechos de estudiantes cuidadores

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Chile Cuida: Senado aprobó proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Cámara despachó Ley de Presupuesto 2026 con 14 partidas rechazadas

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Presupuesto 2026: Senado aprueba y despacha 5 partidas en el primer día de discusión y votaciones

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Podría convertirse en ley en enero de 2026: Comisión Mixta alcanzó acuerdo para Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Legisladores a punto de entrar a vacaciones sin zanjar ley de incendios: Experto concluye que normativa es insuficiente para el país

Hace 2 días
Absalón Opazo

Proyecto que reconoce a ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local avanzó a su último trámite en el Congreso

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Con 13 partidas aprobadas cerró la 2da jornada de discusión del Presupuesto 2026 en el Senado: Continúan el lunes "hasta total despacho"

Hace 2 meses
Absalón Opazo

“Se requiere una franja de protección (…) pinos y eucaliptus siguen allí amenazantes”: Recuerdan advertencia de exsenador Navarro el 2017 por incendios

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano