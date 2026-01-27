Senado aprueba y despacha la «ley de incendios» a su último trámite en la Cámara

El Senado aprobó y despachó a su tercer y último trámite legislativo la nueva «ley de incendios», que ahora debe ser votada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

La iniciativa propone un marco regulatorio para prevenir y mitigar los siniestros, introduciendo conceptos como las zonas de interfaz urbano-rural y las zonas de amortiguación, donde los propietarios deberán implementar medidas obligatorias como cortafuegos y manejo de vegetación.

Asimismo, el proyecto de ley otorga al Servicio Nacional Forestal la facultad de fiscalizar el cumplimiento de estos planes preventivos y aplicar sanciones económicas según la gravedad de las infracciones.

Además, la propuesta fomenta la corresponsabilidad ciudadana, la educación técnica y el uso de sistemas de agroforestería para reducir riesgos, y modifica las normativas de urbanismo para agilizar la actualización de los instrumentos de planificación territorial ante amenazas de desastres.

Finalmente, la nueva «ley de incendios» establece mecanismos de asistencia técnica para pequeños productores y la coordinación entre organismos públicos para patrullajes y peritajes.

Tras la aprobación del Senado, el Presidente Gabriel Boric valoró el avance, destacando que «después de mucho debate hemos logrado avanzar con la ley de incendios que genera obligaciones clave para evitar que estos afecten a nuestra gente».

