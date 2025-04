Senado le cierra la puerta al 70% a la pesca artesanal: Insulza, Macaya y Kast alinean votos y salvan cuota industrial

La Comisión de Hacienda del Senado rechazó este miércoles, por cuatro votos contra uno, las propuestas que buscaban incrementar la cuota de merluza común destinada a los pescadores artesanales. De esta manera, se mantuvo la fórmula planteada por el Ejecutivo, que distribuye el 43% al sector artesanal y el 57% al industrial.

Esta decisión supone un duro revés para el sector artesanal, que aspiraba a recibir un 70% de la cuota, tal como había sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados con un respaldo mayoritario. En la votación, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) fue el único que respaldó la indicación presentada por los senadores Daniel Núñez (PC), Juan Luis Castro (PS) y Paulina Vodanovic (PS), que proponía cambiar la proporción a 70-30. Los senadores Javier Macaya (UDI), José Miguel Insulza (PS), José García Ruminot (RN) y el presidente de la comisión votaron, Felipe Kast (Evópoli), en contra, ratificando la propuesta del gobierno.

Durante la discusión, el ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que actualmente la distribución es de 40% para la pesca artesanal y 60% para la industrial. “El proyecto ingresado por el Ejecutivo proponía un ajuste moderado, con un 43% para el sector artesanal y 57% para el industrial”, señaló.

Este equilibrio, sin embargo, fue alterado por la Comisión de Pesca de la Cámara, que aprobó una redistribución radical de 70% para el sector artesanal y 30% para el industrial. Grau reconoció la existencia de una diferencia significativa entre ambas propuestas, lo que generó un debate intenso y sin soluciones intermedias claras.

Tensiones y posturas encontradas en el debate

La sesión dejó en evidencia profundas divisiones, que en varios casos trascendieron los alineamientos políticos tradicionales. Argumentos territoriales, económicos y de sostenibilidad marcaron la discusión sobre el futuro del fraccionamiento pesquero.

El senador Ricardo Lagos Weber manifestó su descontento ante la falta de opciones equilibradas por parte del Ejecutivo: “Me habría gustado que ofrecieran un 50-50. Pero el gobierno no presentó ninguna alternativa; solo teníamos las indicaciones parlamentarias para escoger”. En tanto, José Miguel Insulza (PS) coincidió en que un reparto equitativo habría sido más justo: “Un 50-50 me habría dejado satisfecho. Así se reparte la escasez como corresponde”.

Desde la otra vereda, el senador Daniel Núñez (PC) criticó enérgicamente la decisión de la Comisión de Pesca del Senado: “Lo que se aprobó allí es vergonzoso. Se le da apenas un 3% más de cuota a la pesca artesanal”. También cuestionó la alta concentración de la cuota industrial: “Dos barcos de una sola empresa controlan el 60% de la merluza. Eso es insostenible”.

Sin embargo, otros parlamentarios, como Gastón Saavedra (PS), defendieron la necesidad de proteger el empleo en el sector industrial: “Un fraccionamiento 70-30 implicaría que una empresa que hoy captura 12.000 toneladas pasaría a 6.000. Eso significa cerrar”.

Reacción del sector artesanal

Desde la pesca artesanal, la respuesta fue de indignación y perseverancia. Hernán Cortés, vocero de la Alianza por la Defensa de la Pesca Artesanal, sostuvo en conversación con El Desconcierto que seguirán defendiendo el esquema 70-30. “Todo indica que la definición final quedará en manos de la comisión mixta”, afirmó.

Cortés también subrayó la necesidad de diálogo: “Si eventualmente se llega a un acuerdo que traiga tranquilidad tanto al sector artesanal como al industrial, ese acuerdo debe ser construido con quienes viven del recurso”.

Sara Garrido, presidenta de la Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, criticó con dureza a algunos parlamentarios: “Sorprende la hipocresía de quienes en los territorios prometen apoyo y luego votan en contra de la pesca artesanal en el Congreso”.

Debate constitucional por la derogación del fraccionamiento vigente

Otro punto álgido de la sesión fue la aprobación de la derogación del actual esquema de fraccionamiento, que tenía vigencia hasta 2032. Este cambio desató cuestionamientos respecto a su constitucionalidad y la posibilidad de demandas contra el Estado.

El senador Javier Macaya advirtió sobre los riesgos legales: “El fraccionamiento es clave en las licencias. Esto abre un debate constitucional, nos guste o no”. Por su parte, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, respondió que el fraccionamiento no constituye un elemento esencial de las licencias y que “no puede existir propiedad sobre la ley”.

La comisión también aprobó otros fraccionamientos. En el caso de la jibia, se estableció un esquema inicial de 90% para el sector artesanal y 10% para el industrial, con la posibilidad de subir este último al 20% si demuestra capacidad de captura. Asimismo, se ratificaron distribuciones para la reineta (90-10%), el congrio dorado fuera de unidad de pesquería (97-3%) y la raya en la misma condición (97-3%).

Hacia una comisión mixta

Dado el desacuerdo persistente en torno a la merluza común, el ministro Grau anticipó que la comisión mixta será el espacio clave para resolver las diferencias: “No hay condiciones para un acuerdo aún, por eso no hemos ingresado nuevas indicaciones”.

El diputado Jorge Brito (FA), presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, criticó la demora del Senado en tratar el tema: “El senador Felipe Kast bloqueó la ley durante tres semanas. Vamos a rechazar cualquier retroceso para forzar la conformación de una comisión mixta y sacar esta ley en abril”.

La Comisión de Hacienda del Senado resolvió continuar la sesión durante la tarde para finalizar la discusión del proyecto y enviarlo a la sala. Si no se alcanza un consenso en materias clave como la merluza común, será en la comisión mixta donde se buscará una fórmula intermedia entre las visiones de la Cámara y el Senado.