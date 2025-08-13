Senado: Luz verde a Acuerdo de Asociación Económica Integral Chile – Emiratos Árabes Unidos

La Sala del Senado aprobó por unanimidad el Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por su sigla en inglés) entre Chile y Emiratos Árabes Unidos (EAU), suscrito en Abu Dabi el 29 de julio de 2024, durante la visita del Presidente Gabriel Boric a dicho país.

«El CEPA otorgará un mejor acceso al mercado emiratí para el 98% de los productos exportados por Chile, y para el 99,5% de los productos importados desde EAU», destacó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren.

El canciller chileno destacó que este acuerdo «refleja una política de Estado, de diversificación de nuestras relaciones económicas internacionales», y que responde a un acuerdo moderno con un socio de gran potencial de desarrollo.

«Este acuerdo es parte central de nuestra estrategia de aproximación a los países del Golfo, que representan, junto con el Sudeste Asiático, dos de las áreas más dinámicas del comercio mundial, con un potencial muy relevante también en materia de servicios», agregó el canciller.

El Presidente Boric junto a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed al Nahayan, en el Palacio Presidencial Qasr Al Watan. Julio de 2024 (Foto Prensa Presidencia).

En tanto, desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), resaltaron que la aprobación de este instrumento «va en línea con la política exterior de Chile que ha impulsado la vinculación con nuevos socios comerciales para continuar diversificando el comercio exterior y el acceso a nuevas fuentes de inversión extranjera».

En ese sentido, dentro de los países del Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos se posicionó durante 2024 como el principal socio comercial de Chile en esa región, con un intercambio comercial entre ambos países de US$232 millones.

«La estructura exportadora de Chile es altamente complementaria con la estructura importadora de Emiratos Árabes Unidos, con un 95% de coincidencia. Esto implica que el acuerdo permitirá ampliar el acceso a muchos productos, incluyendo aquellos que ya exportamos y otros con gran potencial», detalló la subsecretaria Claudia Sanhueza.

¿Qué dice el Acuerdo?

Tal como informó en su momento El Ciudadano, desde la Subrei explicaron que, en lo que respecta al comercio de bienes, se establecen aranceles preferenciales y reglas de acceso al mercado, promoviendo transparencia, trato no discriminatorio y eliminación de barreras innecesarias. Lee la nota completa con los detalles del Acuerdo haciendo click aquí.

Relación comercial en cifras

En 2024, el intercambio comercial entre Chile y los EAU ascendió a US$232,4 millones, con una reducción de un 7,4% respecto del resultado obtenido durante 2023 (US$251,1 millones).

En similar periodo, las exportaciones totalizaron US$154,5 millones, con una reducción de un 12,5% en comparación al año anterior (US$176,5 millones). Por su parte, las importaciones desde los EAU alcanzaron US$77,8 millones, mostrando un crecimiento de 4,4% respecto de 2023 (US$74,6 millones).

El saldo de la balanza comercial fue positivo para Chile en US$82,6 millones, manteniéndose la tendencia observada durante los pasados 5 años. Durante 2024, EAU representó un 41% del intercambio total con los países que componen el Consejo de Cooperación del Golfo, bloque compuesto por: Arabia Saudita, EAU, Qatar, Kuwait, Omán y Bahrein.

En cuanto a macro sectores, las exportaciones hacia los EAU se distribuyeron durante 2024 en los sectores agropecuario (36%); manufacturas (33%); forestal (15%); minería (8%); pesca y acuicultura (5%); vinos (3%) y servicios (1%).

Durante 2024, las principales exportaciones hacia los EUA correspondieron a: preparaciones alimenticias (US$33,4 millones); maderas aserradas de pino insigne (US$18,6 millones); oro minero en bruto (US$12,3 millones), medicamentos (US$10,4 millones) y nueces (US$9 millones).

Asimismo, durante 2024 los principales productos importados desde los EAU correspondieron a: perfumes (US$39,3 millones); teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas (US$4,0 millones); los demás aceites lubricantes terminados (US$3,2 millones) y aguas de tocador (US$2,9 millones).

