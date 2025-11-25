Senado rechazó Acusación Constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow

Libelo había sido aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados: 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones. Pero, el Senado dijo otra cosa, rechazando por 28 votos en contra, 17 a favor y 1 abstención, el primer capítulo de la acusación; y por 21 votos en contra, 21 a favor y 3 abstenciones, el segundo capítulo.

Senado rechazó Acusación Constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

La Sala del Senado rechazó los dos capítulos de la acusación constitucional presentada contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el bullado «error de cálculo» que terminó con un incremento en las cuentas de la electricidad y que significó su salida de la cartera ministerial. 

Recordemos que la acusación fue ingresada por los diputados de la UDI, RN, Partido Libertario, Evópoli, Partido Republicano, Partido Socialcristiano, Demócratas, Amarillos y el PDG, y había sido aprobada por amplia mayoría en la Cámara de Diputados: 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

Pero, el Senado dijo otra cosa, rechazando por 28 votos en contra, 17 a favor y 1 abstención, el primer capítulo de la acusación; y por 21 votos en contra, 21 a favor y 3 abstenciones, el segundo capítulo.

Noticia en Desarrollo

Relacionados

El Ciudadano

Diputados de Derecha presentaron Acusación Constitucional contra exministro de Energía Diego Pardow

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Exministro Pardow en el foco por vínculos “no declarados” en medio de Acusación Constitucional

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Por "faltas a la probidad": Presentan Acusación Constitucional contra ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue

Hace 23 horas
El Ciudadano

Right-Wing Legislators File Constitutional Charges Against Former Energy Minister Diego Pardow

Hace 4 semanas
El Ciudadano

4 diputados de derecha y una del PC en comisión que verá acusación constitucional contra juez Ulloa por vínculos con Hermosilla

Hace 2 meses
El Ciudadano

“Acto burdo de impunidad”: Daza denuncia “red de corrupción judicial” y “amiguismo” tras fallo que dejó a juez Ulloa en su cargo 

Hace 2 meses
El Ciudadano

Trama bielorrusa: Mantienen en prisión a esposo de exjueza Vivanco y a abogados Vargas y Lagos

Hace 22 horas
El Ciudadano

8 años, 3 gobiernos inflando la luz: la SEC —no la CNE— detectó el “error metodológico”

Hace 1 mes
El Ciudadano

Congreso: Defensa del juez Antonio Ulloa presentó su respuesta a la acusación constitucional

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano