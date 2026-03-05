Senador Bianchi explicó su ausencia en votación de proyecto que beneficia a criminales mayores: Tuvo un «problema familiar gravísimo»

A través de un video publicado en sus redes sociales, el senador Karim Bianchi aseguró que no concurrió a votar el proyecto que conmuta penas a delincuentes mayores de 70 años, debido a que tuvo que atender un «problema familiar gravísimo».

Recordemos que el parlamentario fue apuntado por algunos de sus colegas -como el senador del PS, Fidel Espinoza- por su «responsabilidad» en la aprobación de esta iniciativa.

«Efectivamente yo me encontraba en el Senado el día de la votación, pero me fue imposible concurrir, ya que tenía un problema de carácter familiar gravísimo, del cual no puedo exponer a la víctima, pero me tocaba asistir a esta persona y esta problemática en ese momento y no alcancé a concurrir con la votación en el momento que se me requería», señaló Bianchi.

Seguidamente, dijo lamentar que de esto «se haya hecho un comentario de que aquí existió una negociación, lo cual niego absolutamente. Esto no responde a ningún tipo de negociación ni recibí ninguna presión para no votar. De hecho, esto se ha centrado en mí y hay otros 4 parlamentarios que no han votado este proyecto», resaltó.

Por último, el senador Bianchi manifestó su intención de participar en el mejoramiento de la propuesta legislativa, recordando que lo aprobado en el Senado es solamente la idea de legislar.

«Yo estoy, en este trámite que viene ahora, por colocar indicaciones pues me parece que es fundamental que esto mejore. El proyecto es una idea solamente de legislar, es un comienzo; esto tiene muchas etapas y nosotros estamos porque este beneficio no se le otorgue a quienes, por ejemplo, han cometido delitos de lesa humanidad, a violadores, a pedófilos, a quienes han cometido delitos de terrorismo, ya que creemos fundamentalmente en el derecho internacional, el derecho nacional y los derechos humanos», planteó.

«Ese es mi compromiso, y descarto absolutamente que esto sea una acción política. Responde netamente a un tema familiar y personal (…) Pude haberme ido del Senado si no hubiese querido votar, pude haber estado por ejemplo en la visita presidencial que se me invitó a la Región de Magallanes, sin embargo estaba aquí porque quería votar», agregó.

El Ciudadano