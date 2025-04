Senador Fidel Espinoza confunde retiro de Sergio Campos con su fallecimiento

Durante una reciente entrevista en el canal 24 Horas, el senador Fidel Espinoza protagonizó un incómodo momento al confundir el retiro de Sergio Campos de Radio Cooperativa con su fallecimiento. Mientras abordaba diversos temas de la contingencia política, el parlamentario del Partido Socialista se tomó un momento para referirse al periodista, aunque de manera errónea.

“Lo primero que quería señalar, si me das 30 segundos, es referirme a esta muerte que ha ocurrido, el deceso de un grande, Sergio Campos, que ha dejado de existir”, expresó Espinoza con tono solemne. Luego agregó: “La voz de la Democracia, se nos ha dicho que ha dejado de existir hace un par de horas y estamos muy compungidos por aquello”, antes de continuar con el resto de la conversación.

La equivocación no tardó en hacerse notar. En realidad, Sergio Campos —reconocido por su larga trayectoria en el periodismo nacional y su reciente salida de Radio Cooperativa tras 47 años— no ha fallecido. Su retiro, si bien significativo, no implica su ausencia definitiva del ámbito público.

La declaración errónea del senador generó una rápida oleada de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios no solo corrigieron la información, sino que también se mostraron sorprendidos y críticos ante el desliz del parlamentario.

Rectificación y disculpas públicas

Tras percatarse del error y del revuelo generado, Espinoza ofreció disculpas públicas a través de su cuenta en X. “Lamento mi confusión y pido disculpas a Sergio Campos por lo que comenté sobre él en 24 Horas. El cariño y aprecio que le tengo me hizo cometer un error en entrevista”, escribió.

El senador también explicó que su confusión se originó en información falsa que recibió a través de redes sociales. “Caí en información errónea que me hicieron llegar. Pero sólo se retira de su programa radial. Menos mal lo tendremos por más tiempo con nosotros. Errar es humano”, agregó.

Despedida de una leyenda radial

Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo, se retira de Radio Cooperativa luego de una destacada trayectoria de casi cinco décadas en la emisora. Luis Ajenjo, gerente general de la estación, señaló: “Les escribo para informar de un hecho que nos alegra y apena a la vez. Se trata del retiro de Sergio Campos, quien deja nuestra empresa luego de 47 años de trabajo ininterrumpido”.

Campos ha sido una figura clave en la historia del periodismo chileno, especialmente durante los años de dictadura militar, cuando lideró uno de los pocos noticieros que informaban sobre violaciones a los derechos humanos. Su legado en Radio Cooperativa —emisora que este 2025 celebra sus 90 años— es profundo, ya que ha estado vinculado a más de la mitad de su historia.