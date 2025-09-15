Senador Latorre ante aprobación de registro de víctimas de desaparición forzada: «Hacer memoria es un deber del Estado»

El Senado aprobó el proyecto de ley que crea la calificación jurídica de “Ausente por desaparición forzada” y establece un registro público y gratuito a cargo del Registro Civil, enmarcado en los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar (1973-1990).

Senador Latorre ante aprobación de registro de víctimas de desaparición forzada: «Hacer memoria es un deber del Estado»
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Senado aprobó el proyecto de ley que crea la calificación jurídica de “Ausente por desaparición forzada” y establece un registro público y gratuito a cargo del Registro Civil, enmarcado en los crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar (1973-1990).

El senador Juan Ignacio Latorre (@JuanIgnacioLatorre) valoró la iniciativa, señalando que “este proyecto busca reparar simbólicamente a las familias de las víctimas de la dictadura, reconociendo la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad cometido por agentes del Estado. Es parte de los deberes del Estado para que el ‘nunca más’ sea real y sincero”.

El proyecto continuará ahora su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En específico, el texto establece “el reconocimiento del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

“Se trata, principalmente, de aquellas personas que figuren en los siguientes instrumentos y los que determinen los fallos judiciales:
1) Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
2) Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
3) Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
4) Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura”, agrega el texto.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

“Para él son solo huesos que puedan permitir la libertad de los genocidas”: Lorena Pizarro acusa “impunidad” en proyecto de Kaiser

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

La eficacia siniestra de la desaparición forzada: del “éxito” nazi al disciplinamiento social en el Cono Sur

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Con acto artístico se conmemorará el Día del Detenido Desaparecido en el Parque Cultural de Valparaíso (Ex Cárcel)

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Exposición Fotográfica “Los derechos y los Humanos: La herida abierta” de Fernando Lavoz llega a Puerto Montt

Hace 1 mes
Absalón Opazo

De la sociedad civil a la ONU: organizaciones denuncian retroceso en derechos y avance del extractivismo en Chile

Hace 3 días
Absalón Opazo

Puente Alto no olvida: ex regimiento militar es declarado sitio de memoria

Hace 3 meses
Absalón Opazo

"En estas carpetas está la vida de nuestros familiares": Plan de Búsqueda del Gobierno avanza con la entrega de Carpetas de Calificación de víctimas de la Dictadura

Hace 3 meses
Absalón Opazo

"La edad no basta": Gobierno rechaza proyecto que beneficia a genocidas de Pinochet en Punta Peuco

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Margarita Romero sobre la expropiación de Colonia Dignidad: "Es posible llevar adelante una medida de este tipo si hay determinación y voluntad política"

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano