Senador Navarro por asesinato en Panguipulli: “No sirve reformar a Carabineros. La Institución debe ser ¡refundada!”

“Carabineros debe transparentar cuantos uniformados están en condición de salud mental no compatible con la presencia en las calles y con el uso de las armas de servicio”, manifestó el senador Alejandro Navarro.

De acuerdo al miembro de la Comisión de DDHH del Senado, “hechos como el ocurrido en Panguipulli, nos llevan a pensar que aquí no hay formación en derechos humanos, no hay enseñanza en que lo más importante es proteger la salud y la vida de los chilenos y chilenas, no hay pensamiento crítico ni el meditar antes de actuar, antes de disparar a matar a una persona”.

“Aquí hay un agotamiento institucional crónico; este es el drama que vive Carabineros de Chile, una institución necesaria pero que agotó su rol esencial. Por ello creemos que aquí cabe una refundación, es decir, una redefinición del rol de una policía moderna en una democracia representativa, en donde el respeto a los derechos humanos y el respeto de la ciudadanía a la policía vayan de la mano”, aseguró Alejandro Navarro, quien se sigue recuperando tras su cirugía al corazón.

“Esto será doloroso”, continuó, “hay quienes se aferran a la reforma y confunden refundación con intervención, cuando está claro que cuando las instituciones dejan de funcionar o entran en crisis, alejándose de sus objetivos fundamentales y provocando un profundo rechazo ciudadano como en este caso, la única opción es su refundación”.

Navarro añadió que, “la institución pasó de ser la más prestigiosa y valorada, a una con amplia condena y rechazo de la sociedad. Esto le hace mal a Chile y le hace bien a la delincuencia. Por ello se agotó el tiempo, se perdió la oportunidad de una reforma liderada por la propia institución, no sirvió el cambio del General Director y se requiere por tanto la creación de una Comisión Especial integrada por Carabineros, el gobierno, la sociedad civil y el parlamento, pues se requerirá una nueva legislación acorde al Siglo XXI”.

Respecto a su presentación ante el Fiscal Nacional, el parlamentario explicó que, “le pediremos a Jorge Abbott que designe a un fiscal de dedicación exclusiva respecto al asesinato de el joven de 24 años Francisco Martínez, artista callejero circense, malabarista, a quien un funcionario de Carabineros le disparó a quemarropa, causándole la muerte”.

“Aquí se debe esclarecer si los policías a cargo del procedimiento estaban en condiciones de salud mental para trabajar en las calles y portar armas, lo que debe extenderse a toda la institución, porque no queremos más chilenas y chilenos asesinados por simplemente no portar un salvoconducto”, sentenció el senador por la Región del Biobío.