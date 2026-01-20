Senadora Campillai criticó aprobación de monumento en memoria a Piñera: «Nosotros lo recordamos como un violador de derechos humanos»

Este martes 20/1, el Senado aprobó por 33 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, el proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria del fallecido expresidente Piñera.

Ahora, la iniciativa será vista en la Cámara de Diputadas y Diputados en su segundo trámite legislativo (2 de 3).

Tras la votación, la senadora Fabiola Campillai criticó la aprobación del proyecto, calificándolo como «un intento de la derecha de reescribir la historia, barrer y esconder abajo de la alfombra las mutilaciones, los traumas oculares y los asesinatos durante el estallido social».

En una comentada intervención, la legisladora confesó que en un principio, su intención era no bajar a votar pues dijo saber cómo se iba a votar el proyecto, pero cambió de parecer pues «según mi convicción, no se merece una estatua una persona que fue violadora de derechos humanos».

«No encuentro justo que un expresidente que violó tanto los derechos humanos en Chile, que le declaró la guerra a su pueblo, tenga una estatua», afirmó la senadora Campillai, asegurando que «nosotros lo recordamos como un violador de derechos humanos, porque fueron policías, agentes del Estado, los que dispararon por órdenes de él mismo».

«Porque él los sacó a la calle cuando ni siquiera se necesitaban. Recordemos que al principio del estallido social solamente había cantos y bailes en Plaza Dignidad. No había piedras en ese tiempo; eso ocurrió cuando Carabineros comenzó a disparar», rememoró la parlamentaria.

En este punto, resaltó: «Yo la historia me la sé completa porque, felizmente, cuando viví esa historia al principio, yo tenía mis ojos. Lamentablemente me los quitaron, y fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Murió gente, mutilaron gente, torturaron gente; chilenos y chilenas».

«Yo no estoy de acuerdo con esa estatua. Mi voto va a ser en contra, a pesar de que sé que aquí va a salir a favor. Lamentablemente, tendremos que recordarlo siempre porque estará allí, donde mucha gente a la que él mismo dañó, lo va a mirar», cerró la legisladora.

Además de Fabiola Campillai, votaron en contra los senadores Daniel Núñez y Juan Ignacio Latorre, y la senadora Claudia Pascual, en tanto que la legisladora Alejandra Sepúlveda se abstuvo.

Tras la votación, el senador Daniel Núñez comentó: «Ser expdte. no da derecho automático a homenajes: si fuera así, la Plaza de la Constitución estaría llena de estatuas. Menos aún cuando su gobierno fue responsable político de una represión que dejó muertos y cegados como Gatica y Campillai».

