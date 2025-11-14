Senadora Campillai por promesa de Kaiser de liberar a carabinero que la cegó: «Sus palabras muestran una falta total de humanidad»

La senadora Fabiola Campillai criticó la promesa realizada por el candidato de extrema derecha, Johannes Kaiser, de liberar -en caso de ser elegido como Presidente- a Patricio Maturana, el carabinero que la cegó con un disparo de bomba lacrimógena en 2019, y que fue condenado a 12 años de presidio por este hecho.

Kaiser realizó estas declaraciones en una entrevista en el podcast ‘Cómo te lo explico’ conducido por Mónica Rincón y Paula Catena, donde dijo que no solo liberaría a Maturana, sino que a «todos» los uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos.

Al respecto, la senadora Fabiola Campillai declaró que «no me sorprende que quiera indultar a quien me dejó ciega. Su sector siempre ha justificado a criminales, sobre todo a quienes atentan contra los que vivimos en poblaciones».

Para Campillai, las palabras de Johannes Kaiser «muestran una falta total de humanidad tremenda. No solo no sienten empatía, sino que los mueve el odio, la rabia y la ignorancia».

«Nunca más debe repetirse lo que me pasó a mí ni lo que vivieron las más de 400 víctimas de trauma ocular. Por eso, los responsables deben estar en la cárcel, y los negacionistas, lejos de La Moneda», manifestó la legisladora.

El Ciudadano