Senadora Cariola por anuncio de «revisión» a ley de las 40 horas: «Lamento que a poco de haber asumido el Presidente Kast ya se estén relativizando compromisos que él mismo hizo»

La senadora Karol Cariola (PC), electa con la primera mayoría nacional, juró este miércoles 11 de marzo como representante de la región de Valparaíso, en el marco del cambio de mando presidencial y del inicio de un nuevo periodo legislativo.

Tras asumir su nuevo cargo tras tres periodos como diputada, Cariola afirmó que llega al Senado «con la misma convicción y fuerza. Venimos a representar los intereses de una región que enfrenta grandes dificultades en materia de salud, infraestructura, seguridad, vivienda y también en relación con los procesos de reconstrucción que siguen retrasados. En esos temas pretendemos ser incidentes con el próximo gobierno», anunció.

En esa línea, la legisladora indicó que ejercerá un rol de oposición responsable: «Vamos a ser oposición, pero todas aquellas cosas que beneficien a nuestra gente las vamos a respaldar. No pretendo ser una oposición que le niegue la sal y el agua al gobierno por el hecho de tener posiciones políticas distintas. Si a los gobiernos les va bien, a Chile también le va bien».

Sin embargo, también advirtió que su labor será defender los avances sociales alcanzados en los últimos años: «Seremos contribuyentes en todo lo que mejore la vida de nuestra gente, pero si el foco está puesto en retroceder en derechos laborales, en derechos de las mujeres o de nuestros niños y niñas, por supuesto que vamos a ser una oposición clara y firme».

Ley de las 40 Horas

En este punto, consultada por los primeros anuncios del nuevo gobierno, la senadora Cariola manifestó su preocupación ante la posibilidad de retrocesos en materia laboral, particularmente con la implementación de la Ley de 40 horas.

Recordemos que en la víspera del traspaso presidencial, el nuevo ministro del Trabajo, Tomás Rau, declaró que dentro de los planes de la administración de Kast está revisar «todo aquello que de alguna manera ha contribuido a frenar el empleo».

«Obviamente, las 40 horas tienen un cronograma, el 26 de abril se reduce a 42 horas, eso es así (…) Pero vamos a revisar aquellas cosas que están impidiendo que se generen más empleos porque tenemos una tasa de desempleo altísima por más de tres años», sostuvo el ministro Rau.

Ante esto, la senadora Karol Cariola dijo lamentar que «a pocas horas de haber asumido el Presidente Kast ya se estén relativizando compromisos que él mismo hizo frente al país. Se comprometió a no retroceder en las 40 horas laborales, que fue un logro transversal construido durante años de discusión legislativa», recordó.

«Espero que el Presidente cumpla su palabra y no se relativice la implementación de las 40 horas, que es una de las medidas laborales más importantes aprobadas en el último tiempo», reiteró la parlamentaria.

Otro aspecto que preocupa a la senadora Cariola son los anuncios de recorte del gasto público. Al respecto, planteó que «desde la región de Valparaíso estamos especialmente preocupados por la posibilidad de reducir el gasto público, porque aquí tenemos grandes déficits en vivienda, reconstrucción y salud».

«Disminuir recursos en estas áreas impacta directamente en la calidad de vida de las personas», advirtió la senadora del PC.

